El cantante Jimmy Santi contó qué lo motivó dejar el reality “El Gran Chef Famosos”. Durante el programa, renunció debido a que la presión de la competencia estaba afectando su salud.

“No voy ni a probar mi plato porque pase o no pase, yo me retiro de este hermoso juego que me está haciendo mucho daño. Tengo 79 años y ya no doy más, los nervios… he tratado de cumplir con esto porque creo que debería hacerlo “, sostuvo el artista, quien anteriormente señaló que sufre de hipertensión.

Esto desató una ola de críticas en redes sociales y el cantante decidió responder.

“Existe una sola verdad, sigan especulando, diciendo que es piconería, que soy un mal perdedor, que soy egocéntrico. ¿Polémica? Perdón, pero sabía desde un comienzo mis limitaciones, pero en un juego justo”, escribió.

Sin embargo, ahora detalló pormenores de su salida y qué motivo que tomará la decisión de alejarse del programa de Latina.

En ese sentido, Santi dice que sintió que no lo apoyaron como a otros personajes.

“Hubo ciertas cosas que no me gustaron, como el apoyo a ciertos personajes, pues mientras yo me dedicaba a mi cocina, veía cómo aconsejaban a los demás. La atención y la amabilidad debe ser con todos. Me sentí aislado”, reveló a Trome.

“Yo dije a mí no me van a botar, me voy con dignidad y lo hice por toda mi generación de los 60, 70 y 80. Tengo 78 años, soy hipertenso, pero competía con mucho amor. Sé cocinar muy bien, pero el tiempo me ganaba, me ponía tenso y en el primer programa tuve una descompensación”, finalizó el artista.