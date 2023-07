Sheyla Rojas se sinceró y expresó su pesar por haberse sometido a una serie de retoques estéticos excesivos en su rostro. La exchica reality confesó que la tentación de los canjes en la industria televisiva fue uno de los factores que la llevaron a someterse a estos cambios estéticos.

“Me siento mal, me he hecho cositas que no debía. Y lo vuelvo a recordar: A veces, el exceso a hacerte cosas y procedimientos te puede jugar una mala pasada. Yo empecé a los 29 a hacerme cositas, pero qué pasa, cuando trabajamos en TV el canje, por la facilidad te dejas convencer” , dijo en ‘Mande Quien Mande’.

La modelo reconoció que la presión de las tendencias de moda y belleza también influyeron en su decisión de aceptar retoques que, en retrospectiva, tal vez no necesitaba. “Está de moda ponerse pómulos, ponme pómulos, está de moda los labios, ponme boca, pero a veces digo que lo barato sale caro” , recordó.

En otro momento, Sheyla recordó cuando sufrió consecuencias negativas después de un retoque estético y se solidarizó con la actriz Maricielo Effio, quien dijo haber quedado con el abdomen deformado tras un procedimiento mal ejecutado por el Dr. Fong.

“Sí, claro (tuve un problema de mala praxis), me quedé super mal. Me tuve que retirar todo lo que me habían puesto, el relleno en la cara, gracias a Dios, siento que estoy mucho mejor. Me asusté, me pongo en el lugar de Maricielo Effio y de todas las que han pasado por algo así y es horrible” , indicó.