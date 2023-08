Al mismo estilo de Gustavo Salcedo. El todavía esposo de Leysi Suárez, Jaime La Torre, habló sobre su reciente ‘ampay’ y aseguró que solucionarán las cosas de pareja en privado. También pidió disculpas por haber engañado a la bailarina.

“Yo no tengo mucho que hablar de ese tema. Yo lo voy a resolver en privado. Sí, te digo de antemano que hay una niña, que es mi hija, la que está de por medio y lo que voy a resolver, lo voy a hacer en estricto privado”, dijo en conversación con un reportero del programa ‘Magaly TV La Firme’.

Además, aceptó que se equivocó al cometer la infidelidad y que ahora manejará todo en privado: “Pedir disculpas a las personas afectadas, a Leysi, a mi familia, a su familia, a todas las personas que están afectadas por esta situación. A mi hija, sé que ha sido una equivocación todo esto”.

¿Qué dijo Leysi Suárez?

A través de sus redes sociales, Leysi Suárez hizo un descargo tras el ampay de su pareja Jaime la Torre y anunció que la relación no va más.

“Agradezco la preocupación de cada uno de los medios de prensa y sobre todo mis seguidores. Lamento decir que mi relación finaliza el día de hoy”, expresó en Instagram.

Pese al mal momento, la también conductora de radio dijo que continuará trabajando y pidió respeto para su hija y familia.

“Mi sello siempre ha sido trabajar y no lo dejaré de hacer así no me encuentre en un buen momento emocional, fácil no será, pero mi trabajo continúa, seguiré trabajando para brindarle lo mejor a mi hija”, dijo y agregó que la situación se resolverá en el ámbito privado.

