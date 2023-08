Luego que Leysi Suárez pusiera fin a su relación con Jaime la Torre tras convertirse en protagonista de un ‘ampay’ que revelaría una infidelidad de su parte, varios usuarios recordaron aquella entrevista donde la modelo llenó de elogios al padre de su única hija.

El pasado mes de abril, la bailarina aprovechó una entrevista para mostrar su felicidad con su compañero de vida tras ocho años de relación.

“Siempre voy a estar agradecida por el hombre que tengo al lado. Él me conoció y se enamoró de mí viéndome en las contraportadas de Trome. Jaime comparte mi trabajo, es el más feliz con que haga mis shows y me ponga mis bikinis”, señaló la artista a Trome poco antes de ‘ampay de su esposo.

En otro momento, Leysi Suárez también destacó que el padre de su hijo era una persona bastante comprensiva y apoyaba su trabajo, así implique que tenga que viajar constantemente para cumplir con sus contratos al interior de país.

“No tiene un pensamiento machista y tampoco lo permitiría. Es algo que me emociona, me gusta, siempre está pendiente de mí, respeta mi trabajo, no se hace problema si tengo que viajar y nos llevamos súper bien . Pocos hombres aceptar estar con una chica de televisión, pero él es uno de los más felices porque me ve trabajar y sabe que amo lo que hago”, agregó la exparticipante de ‘Reinas del Show’.

“Él me dice: ‘Si tú eres feliz haciendo tu trabajo, hazlo’. Nunca se ha opuesto a mi trabajo, me apoya en todo y me siento súper bien”, concluyó.