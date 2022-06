Luego de que Jazmín Pinedo respondiera nuevamente a Magaly Medina en su espacio televisivo “Más Espectáculos”, Gigi Mitre dio su opinión y aseguró que algunos calificativos que dio la popular ‘Chinita’ fueron innecesarios.

“En un momento de la nota a mí me parece que, está bien, no la quieres, no te gusta, pero decir que ‘me alegra, mereces seguir sufriendo’, esa frase es innecesaria, por dónde lo veas, de quién venga”, afirmó la conductora de Amor y Fuego.

“Decir ‘mereces seguir sufriendo’, qué feo, innecesario. ¿Tanto te dolió que ella (Magaly Medina) haya hecho una crítica?”, agregó.

Gigi Mitre lamentó que Jazmín Pinedo haya calificado a Magaly Medina de misógina.

Cabe recordar que la ‘guerra’ mediática entre Jazmín Pinedo y Magaly Medina nació tras las críticas de la popular ‘Urraca’ hacia una entrevista que hizo Jazmín al futbolista Jefferson Farfán.

Tras ello, Jazmín Pinedo respondió desde su programa televisivo lanzando algunos calificativos en contra de Magaly Medina, asegurando que era “misógina” y “merecía seguir sufriendo”.

Esto provocó la respuesta de la propia Magaly Medina, quien a su vez criticó que su respuesta la haya dado con un “ayudamemoria”. Los calificativos de ida y vuelta fueron recurrentes.

VIDEO RECOMENDADO:

El intercambio de palabras entre Magaly Medina y Jazmín Pinedo está dando mucho que hablar. ¿Qué fue lo que ocurrió entre ambas? Te lo contamos en este video.