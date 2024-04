Nicole Mesía Castro, la policía de 23 años que fue reportada como desaparecida el pasado 18 de abril, llegó a Lima luego que la encontrarán sentada en una banca en Cusco, el jueves 25. ¿Qué pasó con ella? Su historia es todavía un misterio.

La suboficial PNP arribó al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez y salió por la puerta 13 de llegadas nacionales custodiada por varios oficiales, que no permitieron que tenga contacto con la prensa.

Tras un paciente trabajo de inteligencia policial, la joven policía fue hallada en Cusco, pero se sabe que antes estuvo en Ica donde una cámara de seguridad la captó retirando dinero.

América Noticias informó que la policía fue hallada en buen estado de salud, aunque cuando fue abordada por los oficiales en la plaza de Cusco sí se le notó afligida.

Mesía Castro registra antecedentes patológicos en la Unidad de Salud Mental de la PNP. Se apunta que fue paciente psiquiátrico. Esta versión también fue brindada por su expareja en diálogo con Perú21 la tarde del miércoles 24 de abril.





Declaraciones de sus familiares

Sin embargo, sus familiares señalan que la policía no se encuentra bien.

“Yo la reconozco. No se encuentra en buen estado. Por lo que veo se encuentra ida, como si no estuviese presente. Yo he mandado por mi propia cuenta a personas para que investiguen y ellos me han mandado la foto”, dijo Mía Fernández, familiar de la suboficial a RPP.





Misteriosa desaparición

Nicole Mesía Castro, luego de arribar al aeropuerto, se dirigió hacia la sede de la Dirincri en la avenida España para declarar sobre los nueve días de ausencia.

Según ATV Noticias, la oficial ya partió rumbo a su casa y sus familiares estarían evaluando someterla a un tratamiento psiquiátrico.

Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis