Gabriela Serpa, quien ha logrado gran popularidad en el programa ‘JB en ATV’, está a punto de desatar un verdadero terremoto político tras revelar que recibió una propuesta indecente por parte de dos congresistas.

La modelo ofreció una entrevista a Cristopher Gianotti para su canal de YouTube ‘Soy Gianotti’, y contó detalles pocos conocidos sobre su vida personal y trayectoria artística.

En el adelanto del programa que saldrá completo este jueves 15 de enero, Cristopher pone en aprietos a Gabriela Serpa al preguntarle si alguna vez recibió alguna propuesta indecente: “¿Te han ofrecido dinero por una noche de placer?”, preguntó el actor.

Para sorpresa de todos, la modelo confesó que sí había recibido este tipo de ofrecimiento nada menos que por parte de dos padres de la patria. Según contó, la propuesta vino camuflada bajo el nombre de ‘anfitrionaje moderno’.

“Te cuento. De pronto recibí una llamada: ‘Hola Gabriela, cómo estas te cuento que te necesito para que seas una anfitriona moderna. Son dos congresistas, solo al hotel nada más y 1000 dólares’”, empezó narrando la actriz.

“Amiga, escúchame, yo ya no hago anfitrionaje. ¿Pero cómo es anfitriona moderna? (me respondió) ‘Tú ya sabes… anfitriona moderna… anímate son 1000 dólares’… pero nunca me dijo prostitución”, se le oye decir en el adelanto del programa.