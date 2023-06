Laura Bozzo ha causado la preocupación de sus fans tras publicar una fotografía en sus redes sociales donde muestra cómo quedó su rostro luego de sufrir una fuerte caída, y es que la conductora peruana estaría atravesando un complicado momento debido a su salud mental.

La creadora de la frase ‘Que pase el desgraciado’ se comunicó con Rodrigo González y confirmó que en los últimos días sufrió ataques de ansiedad y depresión, lo que desencadenó que se le baje la presión hasta el punto de perder el conocimiento.

Laura Bozzo aseguró que compartió esta difícil experiencia con sus seguidores para concientizar sobre la depresión, una enfermedad que cada día cobra más víctimas en todo el mundo.

“La situación acá es que yo tengo depresión y ataques de pánico. A veces me canso de que todas las redes es marcas, belleza, delgadez, dinero y dinero. Y me dije ‘me ha pasado esto’, porque sí tuve una crisis de ansiedad y me golpeé, entonces por qué no lo voy a publicar. ¿Por qué no? Quiero que la gente sepa que hay un ser humano que sufre, que pasa por cosas duras y que no sienten vergüenza”, indicó.

“La enfermedad del siglo 21 es esta, por eso quise empatizar con la gente y por eso quise conectar con la gente. Por eso fue básicamente y punto... Soy una guerrera. Me caigo, me voy al subsuelo y me levanto más garnde que nunca. Bendiciones para todos”, agregó.