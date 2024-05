Tras una destacada participación en los Latin American Music Awards 2024 en Las Vegas, la talentosa cantante peruana Yahaira Plasencia regresó al Perú luego de que tuvo la oportunidad de codearse con reconocidos artistas internacionales.

Durante su estadía en Las Vegas, Plasencia compartió momentos inolvidables en sus redes sociales, donde destacó su encuentro con figuras de renombre como Marc Anthony.

La exnovia de la ‘Foquita’ Farfán deleitó a sus seguidores con un video que recopilaba los mejores momentos de su viaje, entre los que se incluía la mencionada fotografía junto al reconocido cantante de salsa.

El video no pasó desapercibido entre sus seguidores, quienes no tardaron en felicitarla por sus logros y por la oportunidad de haber compartido escenario con grandes figuras de la música latina. Sin embargo, un comentario en particular captó la atención de los usuarios.

La página oficial del club de fans de Yahaira Plasencia dejó un enigmático comentario en el video, afirmando: “Se vienen cosas grandes”. Ante esta afirmación, la salsera respondió con entusiasmo: “Estoy feliz”, dejando entrever que podría haber nuevos proyectos o sorpresas en el horizonte.





Yahaira Plasencia se luce junto a Marc Anthony. (Foto: Twitter)





Sergio George le da abrazo en vivo a Yahaira Plasencia: “Estoy borracho de amor”

Durante una transmisión en vivo en Instagram, el productor Sergio George y la cantante Yahaira Plasencia protagonizaron momentos de cariño y confusión que no pasaron desapercibidos para sus seguidores.

George abrazó a Plasencia, quien le pidió que se comporte, preocupada por la percepción de sus seguidores. Ante esto, el productor respondió: “¡Lo que quieren ver!”, antes de darle un abrazo efusivo.

Sin embargo, un comentario de Plasencia sobre el estado de George generó confusión entre los espectadores. Al replicar la pregunta de uno de sus seguidores, quien cuestionaba si George estaba borracho, el productor respondió de manera jocosa: “Si estoy borracho, borracho de amor”.





Sergio George abraza a Yahaira Plasencia. (Captura: Instagram)









