Yahaira Plasencia vuelve a estar en el ojo de la tormenta tras las acusaciones de Nicole Akari. La estilista no solo aseguró que la salsera mantiene una deuda con ella sino que además le hizo quedar mal con las empresas que le hicieron retoques estéticos por canje.

Akari llegó al set de ‘Amor y Fuego’ para contar que la intérprete de ‘Acaríciame’ le debe aproximadamente 5 mil dólares por las producciones de ropa y maquillaje que hizo para ella.

Asimismo, contó que la mala experiencia que vivió debido a que le consiguió canjes a la salsera para someterse a retoques estéticos, sin embargo, ella no cumplió con agradecer a la empresa.

“Yo le pedí un canje para que le hicieran la nariz que era ácido hialurónico (a la dueña) porque es mi amiga y ella me lo dio y yo la llevé (a Yahaira Plasencia). Mi amiga tiene clínicas de belleza y la llevé a Yahaira y se hizo la nariz. Y lo más cómico es que tampoco le agradeció . Cuando yo conversé con ella, se lo dije (...) Luego de eso, necesitaba de nuevo la nariz y tuve que hablar con otra doctora”, contó bastante indignada.

La asesora de imagen finalmente tildó de malagradecida a Yahaira Plasencia y dijo que se sintió decepcionada porque la defendió de las críticas en varias oportunidades.

“Me sentí tan decepcionada de ella… ayer me enteré que me ha eliminado del Instagram y gracias por haberlo hecho. El jueves es mi cumpleaños y yo ya entierro este tema”, añadió.