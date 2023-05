Gabriela Serpa y Alfredo Benavides continúan alimentando los rumores de un romance, y este último sábado protagonizaron una candente escena de celos durante el programa ‘JB en ATV’.

Todo se inició cuando el hermano de Jorge Benavides le reclamó en vivo a la bailarina por el sensual baile que hizo en el aniversario de ATV. “¿Dónde estaba yo?”, cuestionó el cómico provocando la reacción de la actriz.

“No me tienes que reclamar nada porque tú y yo no tenemos nada. No me has formalizado , por lo que yo puedo hacer con mi vida lo que se me da la gana porque soy alguien libre como una paloma”, expresó la menor de las Serpa.

Tras dejar en claro que disfrutará su soltería mientras pueda, la actriz cómica también contó que decidió usar un sensual vestido en la fiesta por los 40 años de ATV para encontrar un nuevo galán.

“Soltera y sin compromiso. (…) Yo quería disfrutar con mis compañeros y quizá encontrar un gerente, hacer clic, tú sabes...”, señaló a modo de broma.





