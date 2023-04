Said Palao brindó una entrevista a América Televisión en la que contó algunos de los planes que posee junto a Alejandra Baigorria, con la que desea tener hijos. Como se sabe, Palao ya tiene una pequeña hija fruto de una anterior relación, pero está proyectándose junto a la modelo, aunque con calma y tranquilidad.

Palao comparte diversas publicaciones sobre la paternidad en sus redes sociales, y comentó en la charla que su padre es quién ‘desea tener un nieto varón’, pues le ilusiona la idea de criar a un varón en la familia.

“Eso lo publica mi papá, yo se lo jalo. ¿Sabes que los papás quieren nietos, no? Claro, como no lo cuidan jajaja”, comentó Said sobre sus historias en Instagram relacionadas con la paternidad. El modelo llamó la atención de la audiencia por sus constantes comentarios sobre ser padre.

Sin embargo, el chico reality confirmó que sí tienes planes con Baigorria para tener hijos, pero en el futuro: “Sí planeamos tener un hijito con Alejandra, pero todo a su tiempo. Por el momento cada uno está enfocado en lo suyo, pero sí, de todas maneras, yo quiero tener un hijito”, acotó.

