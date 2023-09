Jura que no está celosa. Marixa Balli reapareció y lanzó un fuerte calificativo en contra de Milett Figueroa por supuestamente coquetear con el conductor de ‘Bailando 2023′, Marcelo Tinelli , con quien tuvo un efímero romance.

“Lo de Milett ya me molestó ayer. No porque tenga algo con él (Marcelo Tinelli), no es por mí. Me molesta ya tanto… Me parece asqueroso. Yo soy sincera, lo de ayer me pareció un desborde, tampoco es que sea uff...”, dijo la exbailarina al programa argentino ‘LAM’, donde apareció como panelista.

Incluso, Marixa negó que su comentario sea por sentir celos por su expareja Marcelo Tinelli. “Ella estaba entregada, hablándole a cinco centímetros. No estoy celosa, estoy diciendo lo que vi”, mencionó.

Como se recuerda, la presencia de Milett Figueroa en el reality argentino viene dando de qué hablar y no solo por su performance, sino también por su supuestamente coquetear con el conductor de la competencia, Marcelo Tinelli. El pasado 12 de setiembre, en su debut en la pista de baile, la modelo peruana se dio unos segundos para cantar la canción ‘Un Finde’ a Tinelli. La cercanía entre ambos ha generado todo tipo de reacciones.

