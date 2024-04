A pesar de que son pocos los futbolistas peruanos que han paseado su fútbol por Europa, hay unos cuantos que lo lograron y esta historia incluye al Inter y al Real Madrid de los galácticos.

Formado en las canteras de Sporting Cristal y con nombre de brasileño, no llegó a debutar porque -apenas a los 14 años- tuvo que emigrar luego de que el representante del mismísimo Lionel Messi lo viera jugar.

Todo ocurrió en el año 2007, durante un campeonato de menores realizado en la Videna: lujos, huachas, goles y festejos hicieron que Fabian Soldini se quedara perplejo y le dijese a sus padres: “Me lo llevo”.

“Cuando me voy a probar al Atalanta, desde el AC Milan se enteraron que mi representante tenía un jugador (talentoso) y querían que yo fuera a hacer también sus pruebas”, reveló el polifacético extremo.

Luego, agrega el exceleste, “pasé por pruebas en la Roma, Lazio y Napoli y se entera el Real Madrid. También Me fui a probar, aunque no me fue tan bien porque llegué muy cansado. Fueron 8 partidos en 10 días”.

Después de su tour europeo, finalmente, Joazinho Arroé acabó recalando en el Siena de Italia, donde pasó por la Sub 15, 16 y 17 antes de debutar, pero su sorprendente historia no quedó ahí, faltó el Inter de Milán...





Joazinho Arroé pudo jugar en el Inter

“El Atalanta quería contar conmigo sí o sí, pero no se dio por otro tema. También apareció el Genoa, pero acabé fichando por el Siena, donde no hizo pruebas, pero pagó”.

“Yo era titular en la reserva con 15 años y le ganamos a la Juventus de Giovinco y de Inmobile y llegamos hasta la final con el Inter y la perdimos”.

“Juventus quiso fichar tres jugadores del Siena, entre ellos yo, pero le dijeron que yo -practicamente- ya era jugador del Inter. La Juve fichó a Luque y a Spinazzola”.

“Al final, no terminaron vendiendo a un jugador por el que yo iba a entrar y me quedé en el Siena (sin ganas) hasta que Antonio Conte me hizo debutar en primera”.





