A Samahara Lobatón no le importó nada y decidió contar detalles de su intimidad con Bryan Torres, con quien tuvo una efímera relación. En la última edición de ‘La Casa de Magaly’, la influencer tuvo una peculiar conversación con Vanessa López y Shirley Cherres.

En un momento, las tres estaban echadas en una cama, cuando a Shirley se le ocurre preguntarle a la hija de Melissa Klug por sus preferencias de tamaño de los miembros viriles. Al respecto, Samahara contestó que le gusta un tamaño “normal”.

“Chipi no, pero tampoco grande (¿Bryan la tiene como mazo) Grande, grande no me gusta. No lo disfrutas, normal, sí, normal, (es) comercial”, dijo entre risas.

Al momento, Vanessa recordó que su padre, Abel Lobatón, podría escuchar la conversación, por lo que decidieron cambiar de tema.

Cabe recordar que el romance entre Samahara y el salsero Bryan Torres terminó hace una semana y duró menos de un mes. No se conocieron los motivos, solo una publicación del cantante dio cuenta del fin de la relación.

