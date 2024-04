El Congreso está a punto de eliminar las comisiones por transferencias bancarias de alto valor, a pesar de las advertencias del Banco Central de Reserva (BCR) de que esto afectará a los usuarios finales a los que busca beneficiar, y de la confirmación de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) de que dicho cobro sí corresponde por ser un servicio adicional de las entidades financieras.

Este propósito está contenido en la iniciativa “Ley que protege de la usura a los consumidores de los servicios financieros, eliminando la comisión por transferencia bancaria y pago de tarjeta de crédito”, propuesta por la congresista Sigrid Bazán. El proyecto ha sido aprobado por el Pleno en primera votación, no solo sin considerar las opiniones de la SBS y el BCR, sino que, además, confunde al banco central como un banco comercial.

“Es necesario aclarar que mediante este proyecto no solo se quiere lograr que ya no se cobre la comisión (…), sino que se pretende que aplique a todas las entidades financieras bancarias como, por ejemplo, BCP, Banco Central de Reserva, Interbank, Caja Cusco, Caja Arequipa, etc.”, precisó el proyecto.

Para empezar, una transferencia bancaria es el envío de dinero que una persona o empresa realiza entre sus cuentas o a cuentas de un tercero dentro del sistema financiero. Existen dos tipos de transferencias. Una de ellas son las intrabancarias, que son el envío de dinero que se hace dentro de una misma entidad financiera. Estas representan el 76.7% del total de las transferencias, según el BCR, y no tienen costo.

El segundo grupo son las transferencias interbancarias, que son las operaciones que se hacen entre dos entidades distintas y representan el 23.1% del total de las transferencias. El 85% de estas se realiza a través de billeteras, por lo que no tienen costo. El 15% restante se realiza a través de la Cámara de Compensación Electrónica, de las cuales el 74% de las operaciones son inferiores a 500 soles, por lo que tampoco tienen costo. Y el 16% restante que sí tiene costo representa solo el 1% de las transferencias totales. Con ello, se está legislando, invirtiendo tiempo y recursos para una minoría.

IMPACTOS

“No cobrar por este servicio (por las transferencias) podría implicar una oferta de menor calidad, afectando a los usuarios finales que se busca beneficiar”, dijo Paul Castillo, el actual gerente general del BCR, a la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso en marzo del año pasado.

En una mesa redonda organizada por Perú21TV en la que participaron el exministro de Economía David Tuesta y el presidente de la Asociación de Instituciones de Microfinanzas (Asomif), ambos llegaron a la conclusión de que la aprobación de dicha norma afectará a las personas y a los emprendedores de las pequeñas y microempresas.

En primer lugar, el hecho de que las transferencias persona a persona no se cobren no implica que no tengan costos. Delgado precisó que las plataformas que están detrás de estas operaciones enfrentan costos de infraestructura, empleados, seguridad, costos por cumplimiento regulatorios, entre otros. Por ello, buscan compensar estos gastos con las comisiones de las transacciones de mayor monto.

A su turno, Tuesta explicó que, de no permitir que se cobre por las transferencias de mayor monto, puede llevar a que las entidades financieras no estén dispuestas a ofrecerlas, ya que de algún lugar tiene que salir el dinero para financiar las inversiones que las hacen posibles.

Delgado agregó que, de no ser ofrecidas por las entidades, estas operaciones llevarán a que las personas tengan que acudir a su entidad financiera para retirar el dinero y luego dirigirse a la entidad del beneficiario de la operación. Esto podría implicar costos adicionales por transporte y seguridad, así como la pérdida de la oportunidad de realizar otras actividades que generen ingresos o bienestar.

“En esta iniciativa de la congresista Bazán no queda claro bajo qué argumento técnico plantea la eliminación de estas comisiones y no se sabe por qué ha dejado de lado la opinión de los órganos técnicos como el BCR y la SBS. De hecho, ambos informes han coincidido con el error que significa insistir con esta ley y los efectos que hemos comentado que se van a generar sobre el mercado”, concluyó Tuesta.

Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis.

VIDEO RECOMENDADO