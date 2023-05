Alondra García Miró se ha convertido en la modelo preferida de marcas exclusivas por lo que sus gustos también están relacionados al lujo. El programa ‘Magaly TV: La Firme’ puso en evidencia a la modelo y reveló que usa joyas valorizadas en más de 50 mil euros.

Según Magaly Medina, la expareja de Paolo Guerrero se luce con un anillo de marca Cartier de oro amarillo, cuyo precio supera los 11 mil 400 euros.

La modelo también porta en su mano izquierda porta una pulsera Love con 205 diamantes con un total de 2 kilates, valorizado en 48 mil 300 euros.

“Ella es una amante de las joyas, hasta tiene su piedra de bisutería que dice usa, pero es pura finta nada más porque cuando tiene que posar o irse de shopping por las calles madrileñas, lo hace con elegancia y posando con estas joyas de la marca finísima ‘Cartier’ . Miren ese anillo que sería de oro amarillo incrustado con 77 diamantes de 11,400 euros. Ella ha posado con esta roca en varias ocasiones. Y en la mano izquierda usa una pulsera Love, pero no sabemos si es prestadito o habría sido un regalo de su ex Paolo Guerrero, pero sí nos queda claro que aquí hay 205 diamantes con un total de 2 kilates y que está 48,300 euros”, comentó la ‘Urraca’.

Alondra reflexiona en sus redes:

Alondra García Miró sorprendió a más de uno al publicar un video reflexionando sobre las relaciones que dañan, un profundo mensaje que muchos creen estaría dirigido a su expareja Paolo Guerrero.

“¿Qué le diría a la Alondra de hace algunos años? Creo que muchas veces estamos en plena correría y en rush, y como no nos tomamos un tiempo para reflexionar, para pensar como has ido creciendo, como has ido evolucionando. Realmente es importante trabajar el tema del amor propio y la confianza en nosotras mismas por más cliché que suene, realmente es importante”, señaló la actriz.