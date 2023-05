ProTV, productora encargada de ‘Esto es Guerra’, se pronunció a través de un comunicado sobre el comentario racista que Gino Assereto utilizó en agravio de su compañero, Yojhan Escamilo Cartagena, más conocido como ‘Chevy’, durante una de las competencias del reality.

La productora lamentó lo ocurrido y ofreció sus más sinceras disculpas por este hecho que ha sido blanco de críticas en las últimas horas.

“ En PRODUCCIONES PROTV respetamos y valoramos la riqueza de nuestra diversidad , razón por la cual lamentamos profundamente los hechos ocurridos en nuestro programa EEG el día 23 de mayo de 2023 dentro de la secuencia ‘Adivínalo’ con uno de nuestros participantes”, se lee en el comunicado.

“Ofrecemos nuestras sinceras disculpas a todo nuestro público televidente, pues dicho contenido no refleja nuestros principios y valores, y rechazamos cualquier acto de discriminación”, añadieron.

Finalmente, ProTV se comprometió a velar por el respeto a la diversidad cultural y ofreció su apoyo a las personas e instituciones que luchan contra la desigualdad, en favor de la inclusión, sin embargo, no detallaron si Gino Assereto recibirá una sanción.





Gino Assereto ofrece disculpas:

Gino Assereto se presentó en el programa ‘Mande Quien Mande’ en medio de la polémica y ofreció disculpas públicas a ‘Chevy’, integrante de ‘Esto es Guerra, por compararlo con un animal por el color de su piel.

“Estoy asumiendo mi error. No hay justificación para cometer esa estupidez. Me siento avergonzado. Cometí un error y no lo medí. Al segundo dos, me di cuenta y me acerqué donde Chevy y le pedí disculpas. Yo me siento arrepentido. No tuve una mala intención, prometo no volver a cometerlo”, señaló el ‘Combatiente’.

“Soy de las personas que aprende de sus errores y de sus estupideces. Yo amo al mundo como es. Yo jamás voy a discriminar a nadie. A Chevy lo adoro, y respeto a todas las personas afrodescendientes No tuve una mala intención. Pondré de mi parte para que no vuelva a suceder. Pido las disculpas a Chevy, a ProTv y a América Televisión”, añadió el ex de Jazmín Pinedo.

Por su parte, Chevy aceptó las disculpas de su compañero y aseguró que siempre se comportó de una manera correcta y respetuosa con él.