Alejandra Baigorria reveló que Said Palao le propuso tener un hijo, pero sin casarse. La exchicareality explicó, en el podcast ‘COM FM’, que el ‘guerrero’ estaría dispuesto a llegar al altar con ella.

Mario Irivarren y Fabianne Hayashida, conductores del programa digital, le preguntaron a la ‘gringa de Gamarra’ si es que está interesada en formar una familia con Said, algo que la influencer dijo que él también quiere.

“Yo sí quiero entrar de blanco, casarme y todo, entonces es como que (él me dice) ‘no, pero tengamos un Saidsito, o lo que sea’. No. Yo soy de las que no voy a tener ningún hijo hasta que no me case, entonces él me dice ‘bueno, si te hace feliz casarse, nos casaremos y luego tenemos el hijo’”, explicó.

Alejandra aseguró que la relación son Said marcha bien y que el chico reality es muy cariñoso con ella.

“En una relación no siempre van a querer la mismas cosas y uno va a tener que ceder para hacer feliz a la otra persona y eso es lo bonito. La gente habla porque tiene boca”, finalizó.