La conductora de espectáculos Magaly Medina se mostró enojada al escuchar la justificación de Alejandra Baigorria sobre las imágenes de su actual pareja Said Palao, en las que se le ve abrazando a otra mujer en un evento. La conductora de espectáculos le dijo a la ex ‘combatiente’ que es una ‘perdona vidas’ y que siempre había sido así a lo largo de todas sus relaciones amorosas.

Baigorria había dicho que la situación del video tiene un ‘trasfondo’ que ella sabe, pero Medina descartó aquellas declaraciones. La ‘urraca’ dijo: “Eso no tiene disculpas, no, no y no en ningún idioma y en ningún trasfondo. Eso es Alejandra que eres una perdona vidas y siempre lo has sido a lo largo de tus relaciones”.

Eso no fue todo, pues Magaly mencionó que eso no tiene ‘disculpas’ pues aunque no sea ‘un chape’ y no ‘están en un hotel’ es una falta de respeto.

Finalmente, Medina le recomendó a Baigorria terminar su relación con Palao, o es que acaso ‘está esperando que esto se transforme en un real ampay’.

