Karla Tarazona volvió a descargar toda su artillería contra Kurt Villavicencio, luego que el conductor la cuestionara por la foto que se filtró en redes sociales donde aparece junto a su ex Christian Domínguez en el gimnasio.

La conductora utilizó varios minutos de su programa para responderle a ‘Metiche’ y dio por concluida su amistad con el presentador de espectáculos por deslizar que podría retomar su relación con el líder de La Gran Orquesta Internacional.

“Le voy a decir al señor Metiche o lo que quedó de nuestra amistad en algún momento, yo sí respeto a mis compañeros, yo sí me he portado como he tenido que portarme contigo cuando has pasado situaciones vergonzosas y traumáticas públicamente”, dijo indignada la también locutora.

Evidentemente indignada, Karla Tarazona aseguró que los comentarios de ‘Metiche’ sobrepasaron los límites y le han faltado al respeto.

“Creo que tus expresiones del viernes son una gran falta de respeto, sobre todo si quieres llamar a lo que tuvimos alguna vez, amistad. Yo jamás me he jugado contigo con cosas que te han dolido, que te han hecho pasar vergüenza, yo jamás me he burlado de esas situaciones. Para mí este tema queda zanjado, sé feliz con tu programa y si eso te da rating, bien por ti”, concluyó Karla Tarazona.





