El anuncio de Jefferson Farfán, quien reveló en su podcast ‘Enfocados’ que tiene una hija de un año y dos meses, continúa desatando reacciones en el mundo del espectáculo y como era de esperarse, muchos estaban a la expectativa de lo que diría Yahaira Plasencia sobre esta sorpresiva noticia de su expareja.

Un equipo de ‘Todo se filtra’ abordó a la salsera para preguntarle sobre la tremenda bomba que soltó el popular ‘10 de la calle’ sobre su vida personal, y aunque evitó entrar en detalles, la artista dijo que le desea lo mejor a su expareja.

“Mira yo no hablo de Jefferson hace muchísimos años porque obviamente no tenemos absolutamente nada que ver. Le deseo todo lo mejor, claro está, y siempre he creído que un hijo es una bendición entonces me parece súper bien , le deseo todo lo mejor, siempre lo he dicho, un bebé siempre es una bendición. Le deseo el bien a todo el mundo y ahora él que tiene un hijo súper bien y le deseo todo lo mejor”, dijo Yahaira Plasencia.

Al ser consultada si conocía a Darinka Ramírez, la supuesta madre de la última hija del exjugador de Alianza Lima, la ‘Reina del Totó’ lo negó tajantemente. “No la conozco, no sé absolutamente nada de su vida hace mucho tiempo”, refirió la cantante.









Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis.





VIDEO RECOMENDADO: