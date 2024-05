¿Todavía hay cariño? Luego de ser cuestionada por la conductora Magaly Medina, la presentadora de ‘Préndete’, Karla Tarazona, respondió tajantemente que el padre de su último hijo, Christian Domínguez, se seguirá quedando a dormir en su casa. Además, le pidió al programa ‘Magaly TV La Firme’ que deje de estar “involucrando” a sus pequeños.

Tarazona asegura que el cantante de cumbia se queda en su casa cuando ella sale de viaje: “Ya que a ustedes (dirigiéndose al programa ‘Magaly TV La Firme’) les encanta estar en la esquina de mi casa, entre los arbustos, este fin de semana también viajo y también se va a quedar (Domínguez) cuidando a los bebés. Imagino que eso no va a vender porque no voy a estar en la casa”, manifestó Tarazona en ‘Préndete’.

En medio de su descargo, fue interrumpida por Domínguez, quien le pidió que no diga más: “No digas eso porque ya pierde un poco el sentido. Hay que seguir con la novela”, agregó.

Karla Tarazona aclara en vivo a Magaly Medina.

“Entiendo la chamba, hasta que me pongan los calificativos que quieran, pero lo que sí no me gusta y no voy a permitir es que sigan a mis hijos hasta en el colegio, porque les hago recordar que son menores de edad y vulnerables. La calle es libre y pueden hacer lo que quieran, pueden decirme lo que quieran, pero les voy a pedir encarecidamente como mamá y directamente a la señora Magaly que por favor dejen de estar siguiendo a mis hijos”, agregó.

En otro momento, la expareja de Pamela Franco quien señaló que si él quisiera podría quedarse en casa de la madre de su hijo todos los días del año si quisiera.

