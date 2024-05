Esta semana, la exconductora Sofía Franco fue la invitada en ‘Historias Verdaderas’, segmento que pertenece al programa sabatino ‘Estás en Todas’. La exmodelo habló sobre la buena relación que mantenía con su padre, sobre su discusión con Silvia Cornejo y brindó algunos detalles sobre su actual relación con Álvaro Paz de la Barra.

Cuando habló sobre cómo inició su romance, recordó que lo conoció en el estacionamiento de Larcomar, en Miraflores: “No es que aposté por el amor, sino que cuando uno se casa piensa que es para siempre, sin embargo, la vida nos enseñó, nos ayudó a madurar”, comentó.

Tras su mediática separación, Franco reveló que es Paz de la Barra quien no ha querido desligarse de ella legalmente pese a que ya no mantienen una relación de pareja:

“El matrimonio no se pudo dar pero no nos hemos divorciado, falta esa parte pero él se rehúsa. Yo no he estado con nadie más después de mi separación entonces por ahora no urge el papel”, aseguró la figura de televisión.

Franco y Paz de la Barra se conocieron y enamoraron en 2011. A comienzos de 2021, la pareja comunicó su separación.

Sofía Franco habla sobre su vida sentimental.

Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis.

VIDEO RECOMENDADO

Traslado de los secuestradores de empresaria