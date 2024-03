Luego de ser captada entrenando junto a Christian Domínguez, Karla Tarazona arremetió contra Kurt Villavicencio por dejar entrever un presunto acercamiento entre ambos y se comunicó con el programa ‘Todo se filtra’ para expresar su incomodidad.

La conductora de ‘Préndete’ se negó a declarar vía telefónica y sólo le envió un audio vía WhatsApp a Giovanna Valcárcel para cuestionar a su compañero por especular sobre su vínculo con el líder de La Gran Orquesta Internacional.

“Yo no entiendo por qué tanta vuelta le dan al tema si Kurt sabe muy bien que desde el año pasado yo entreno con la ‘Máquina’, eso no es novedad, casi nunca hemos coincidido en los entrenamientos, y hoy se dio porque él (Christian Domínguez) estaba grabando contenido y nos hemos cruzado… ¿entonces qué hago, porque él está ahí entonces yo no entro?”, expresó la conductora radial.

Evidentemente incómoda, Tarazona recordó que desde hace varios años logró limar sus asperezas con el cantante de cumbia luego de su polémica ruptura por una infidelidad con Isabel Acebedo.

“Todo el mundo sabe que yo tengo una buena relación con él por el bebe. (…) No sé qué tanto habla como si él (‘Metiche’) hubiera estado a mi costado en mis peores momentos, los que estuvieron ahí fueron mis mejores amigos, ya pasaron los años y yo siempre le dije a él que las cosas con Christian se aclararon, tenemos una muy buena relación como papás”, sostuvo la modelo.

Finalmente, Karla le puso la cruz a su compañero por cuestionarla por la foto donde se le ve junto a Christian Domínguez. “¿Cuál pegados, no entiendo cuál pegados?, que se deje de hablar tanta tonteras, parece que él lo que piensa en su cabeza y su fantasías se lo cree”, sentenció.









