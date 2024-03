Samahara Lobatón continúa en el ojo de la tormenta luego de protagonizar una escandalosa pelea con su novio Bryan Torres en plena vía pública. Tras este episodio, un trabajador del Ministerio Público llegó hasta la vivienda de la influencer.

Las cámaras del programa ‘Amor y Fuego’ captaron el preciso instante en que el funcionario de la Fiscalía llega a la vivienda de la hija de Melissa Klug para entregar un documento.

Aunque Samahara Lobatón se encontraba en el inmueble, ella prefirió evitar salir y sólo observaba desde su ventana mientras una pariente suya recibe los documentos. Se desconoce si se trata de una notificación o una nueva denuncia relacionada a la exchica reality.









PELEA CALLEJERA:

Como se sabe, programa ‘Amor y Fuego’ captó a Samahara Lobatón persiguiendo por las calles a su novio lanzando una serie de insultos y amenazas. También lo habría acusado de maltratador, según su vecina.

“Ella le increpaba que no le iba ver la cara y hace cuanto se había estado metiendo con la chica, tildándola de per**. A su vez él retrocedía queriendo escapar de ella porque ella se le acercaba”, fue lo que dijo la testigo al programa de Rodrigo González y Gigi Mitre.

“Ella le decía: ‘Estoy embarazada y aún así me pegas, mira lo que me has hecho, me has roto el dedo’”, contó la vecina de la exchica reality, incrementando así los rumores de una gestación de la exchica reality.





