Tras haberse separado de Yiddá Eslava, Julián Zucchi está dedicando tiempo de calidad a sus hijos, con quienes está viviendo en su exclusiva mansión en una zona privilegiada de Buenos Aires.

El argentino mostró cada rincón de su hogar en el programa ‘América Hoy’ y aseguró que todo es fruto de su esfuerzo. “La compré el año pasado, tenía un departamento en Argentina y justo lo vendí. Aquí está el jardín, acá al frente están Millet y Tinelli. En el barrio de al frente”, dijo.

Julián aseguró que el lugar donde vive es un barrio tranquilo y está dedicado completamente al cuidado de sus hijos por ahora.

“El barrio es muy tranquilo, se puede caminar por la calle, pueden andar en bicicleta. No, acá no te roban, es muy tranquilo (...) Estoy cuidando a los chicos, en la noche estoy con ellos, así que no tengo posibilidad de salir”, finalizó.





Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis.