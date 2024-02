Julián Zucchi no la pasa nada bien, y es que además de su reciente separación con Yiddá Eslava, el actor habría sufrido un aparatoso accidente de tránsito en el distrito de Miraflores.

El portal Instarándula de Samuel Suárez publicó las primeras imágenes de los daños que sufrió el auto del presunto agraviado, quien sería un taxista.

“¿Julián Zucchi no? El chico manejaba tranquilo, pero no me ha visto me dijo”, sostiene el presunto afectado del accidente.

En otro video se ve al ex de Yiddá Eslava hablando con personal de Serenazgo junto a su moderna camioneta, la cual también habría resultado afectada.

Hasta el momento, el actor no se ha pronunciado al respecto, pero todo indica que los daños solo serían materiales y afortunadamente nadie habría resultado herido.









Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis.





VIDEO RECOMENDADO:

Video: Radio Universal de Ayaviri