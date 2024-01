Julián Zucchi rompió su silencio y habló sobre la situación sentimental de su expareja Yiddá Eslava, quien afirmó recientemente que ha iniciado un romance con un misterioso galán, cuya identidad aún se niega revelar.

El programa ‘Amor y Fuego’ abordó al actor para consultarle sobre la nueva pareja de la actriz y aseguró que hasta el momento no ha tenido oportunidad de conocerlo.

“No lo conozco, no sé quién es. Hablamos todos los días, pero nunca me contó”, empezó contando el excombatiente.

En otro momento, Julián Zucchi demostró una vez más que mantiene una buena relación con su expareja y se preocupa por su felicidad, por lo que no dudó en lanzarle una advertencia a su nuevo galán.

“Lo único que quiero es que este hombre sea un gran hombre y confío en Yiddá porque es una mujer inteligente. Confío que si ella lo dijo es porque este hombre vale la pena, y eso espero, y que la haga muy feliz, si no lo mato... cuando me enojo, me enojo, así que no la haga sufrir”, aseveró el actor para las cámaras de espectáculos.









