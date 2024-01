Rosángela Espinoza se encuentra en el ojo de la tormenta luego que una mujer denunciara públicamente que la mascota de la modelo la atacó en plena vía pública, y que nadie se hizo cargo de los gastos médicos.

De acuerdo al programa ‘Amor y Fuego’, la presunta agraviada identificada como Ariana Llanos denunció el hecho en la comisaría de La Victoria. Según manifestó, el perro de la ‘chica selfie’ estaba sin correa ni supervisión.

“Al momento que yo cargaba mi mascota ha venido otro perro a atacarlo, pero como lo cargué, me agarró a mí el talón. Yo no sabía de quién era el perro porque estaba suelto y me indicaron que era de Rosángela Espinoza”, declaró la denunciante.





¿Qué respondió Rosángela Espinoza?

A través de sus redes sociales, la integrante de ‘Esto es Guerra’ aclaró que rescató al can hace varios años, pero que actualmente vive con sus familiares. Asimismo, aclaró que sigue pendiente de sus cuidados.

“Tommy siempre será mi perrito. (…) Él está con mi familia ya varios años y no vive conmigo, pero estoy atenta a todos sus tratamientos. Ya está viejito mi bebé”, sostuvo la influencer.

Por su parte, el hermano de Rosángela reconoció que el perro ‘Tommy’ se encuentra bajo su tutela, pero dijo desconocer sobre la denuncia de la presunta agraviada.

“Nosotros no tenemos ningún contacto con la señorita, me sorprende que digan que han puesto una denuncia. Es su versión, no la conozco, lo conversamos, no tenemos ningún problema. Ese perrito no es de mi hermana, es mío. Ahora está a mi tutela”, sostuvo el hermano de la modelo, mientras que otro pariente puso en tela de juicio la denuncia de la mujer: “ El perrito es viejito, no ve y tampoco tiene dientes” , se le oye decir.





