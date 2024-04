El programa ‘Amor y Fuego’ revelará el audio completo en el que Julián Zucchi le confirma a Yiddá Eslava que sí le fue infiel durante su relación de 11 años. Sin embargo, le aclara que “solo fue una vez”.

“La relación técnicamente terminó porque yo fui infiel, estuve con otra mujer, sí”, se le escucha decir en el adelanto del programa liderado por Rodrigo González y Gigi Mitre.

Esta grabación llega luego de que el protagonista de la película ‘Sí, mi amor’ negara esta acusación y asegurara que él no le había fallado a su expareja.

“Sí, es verdad la relación terminó porque fui infiel. Bueno Yiddá, yo te dije, sé que te dañé. Yo solo una vez en los 11 años fui infiel, pero yo no quería ser infiel, yo no lo quería (...) “Sí es verdad estaba fantaseando en volver a verla y estaba sabiendo qué me pasaba con eso. Yo nunca quise ser infiel”. también dice.

Hace unos días, la protagonista de ‘Sí, mi amor’ dijo que tenía un audio en el que el argentino le confirmaba que la había engañado.

“Veníamos con muchas crisis, siempre fui yo quien promoví ir a terapia para que los problemas se solucionen y en medio de una separación, yo me voy a Argentina a pensar cómo va ser mi nueva vida. En ese momento no pude tener una infidelidad, solo verme con una amiga y eso puede ser interpretado de otra forma”, explicó en sus últimas declaraciones para el programa ‘Magaly TV La Firme’

¡Empezó la guerra!

Se abrió un nuevo capítulo en el enfrentamiento entre Yiddá Eslava y Julián Zucchi. Luego que el argentino amenazara con demandar a la actriz por tacharlo de infiel, la protagonista de ‘Sí mi amor’ no se quedó de brazos cruzados y le envió una carta notarial a su ex.

El argentino contó que a su llegada a Lima se dio con la amarga sorpresa que su expareja y madre de sus dos hijos le había enviado una carta notarial para silenciarlo, bajo la amenaza de iniciar una demanda en su contra.

En el documento, Yiddá Eslava le exige al actor argentino que deje de mencionarla en cualquier medio de comunicación.

¿Cómo se separan?

Yiddá Eslava y Julián Zucchi, la que era una de las parejas más sólidas del mundo del espectáculo, dejó en shock a sus seguidores al anunciar el fin de su relación sentimental luego de casi 11 años y dos hijos.

“Una separación puede ser muy ‘dolorosa y agresiva’ o ‘amistosa y respetuosa’ y es la que elegimos”, empieza el comunicado que ambos actores publicaron junto al video con el que confirmaron su ruptura el pasado 23 de noviembre de 2023.

En ese momento, los artistas evitaron detallar los motivos de su separación, pero dejaron en claro que pondrán el bienestar de sus dos hijos por encima de todo.

Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis.

VIDEO RECOMENDADO

Con un rotundo SOLD OUT, Megadeth demostró en Lima por qué es la banda más emblemática del Trash metal.