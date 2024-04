Mónica Sánchez, reconocida por su papel en la exitosa serie peruana ‘Al Fondo Hay Sitio’, ha salido al paso de las duras críticas emitidas por el actor Lucho Cáceres hacia la teleserie de América TV, cuya undécima temporada acaba de estrenarse.

La actriz peruana manifestó que no se mostró sorprendida por las palabras de Cáceres, ya que ambos han compartido proyectos televisivos en el pasado. “Le tengo un profundo cariño a Lucho, él es crítico, autocrítico, renegón, gruñón, hostil, pero igual se le quiere”, expresó Sánchez, destacando la relación profesional que comparten.

En un diálogo con ‘La Noticia’, Mónica Sánchez enfatizó que el objetivo de ‘Al Fondo Hay Sitio’ es ofrecer entretenimiento a partir de personajes que representan arquetipos humanos, similar a lo que se encuentra en grandes comedias a nivel mundial. “Estamos haciendo entretenimiento a partir de personas que son como arquetipos, como es el Chavo del 8”, explicó la actriz.

Sánchez hizo hincapié en que cada personaje de la serie encarna diferentes facetas del ser humano, como lo ejemplifican Joel González, un hijo inmaduro, y Francesa Maldini, una vecina de alta alcurnia. “Nosotros trabajamos nuestros personajes en ese sentido, en representar un aspecto del ser humano, no son personajes redondos al que le puedas pedir mucha profundidad porque no va por ahí la serie”, agregó.

Ante las críticas, Mónica Sánchez concluyó enfatizando que ‘Al Fondo Hay Sitio’ tiene su propio estilo y enfoque, y que no pretende competir con producciones que buscan profundidad y complejidad.





Lucho Cáceres revela la razón por la que rechazo participar en ‘Al Fondo Hay Sitio’

Tras las recientes declaraciones del reconocido productor Efraín Aguilar, quien reveló que intentó convencer a Lucho Cáceres para unirse al elenco de la exitosa serie televisiva ‘Al Fondo Hay Sitio’, el actor compartió su perspectiva sobre el tema en sus redes sociales. Cáceres afirmó que no lamenta haber declinado la oferta para participar en la serie y explicó que el personaje que le ofrecieron, Pepe Gonzales, no le llamó la atención.

“Pepe, más de lo mismo [...] Para lo que yo venía haciendo, era más de lo mismo. Tal vez para otros actores no”, expresó Cáceres en los comentarios de su publicación, dando a entender que el papel no representaba un desafío o una propuesta interesante para él en ese momento.

Es importante recordar que en abril de 2023, Lucho Cáceres había reconocido que no había recibido una invitación para participar en las nuevas temporadas de ‘Al Fondo Hay Sitio’, ahora bajo la dirección de Gigio Aranda y no de Efraín Aguilar. En ese entonces, Cáceres había señalado al diario Trome que, en caso de recibir una propuesta, no la aceptaría bajo ningún concepto, ya que sentía que había cumplido su cuota de telenovelas de comedia.

“Ya he estado en ‘Mil oficios’, ‘Así es la vida’, ‘De vuelta al barrio’ y en la única que no he estado es en ‘Al fondo hay sitio’. No aceptaría en concreto. Son los mismos guionistas, los mismos guiones y yo ya cumplí mi cuota”, había manifestado el actor en esa ocasión, dejando claro su punto de vista sobre la serie.





