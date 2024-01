Julián Zucchi se sinceró en una reciente entrevista y habló largo y tendido sobre el proceso de separación que enfrentó con Yiddá Eslava luego de once años de relación y dos hijos en común.

El actor argentino contó que ser poco expresivo con sus sentimientos fue uno de los temas que provocó discrepancias con su expareja, y es que asegura, esta se debía a la crianza que recibió.

“El nacimiento de Tomás cambió radicalmente mi vida (...) Empecé terapia porque se descontrolaron mis sentimientos, yo era un tipo duro que no sentía nada, Yiddá me reclamaba porque no le decía ‘te amo’ y a mí no me enseñaron nunca ni a abrazar. Yo no le decía te amo a nadie”, sostuvo en entrevista con Renzo Schuller.

En otro momento, Julián Zucchi también contó que ya no compartía la misma cama con Yiddá Eslava y que sus hijos empezaron a notar el distanciamiento entre ambos. Esto hizo que buscaran ayuda profesional para sobrellevar la situación.

“¿Qué me hizo hablar con la terapeuta? cuando vio que yo deje de dormir en la cama con Yiddá, para mí fue como que ‘no pasa nada porque estábamos en la misma casa’, me fui al piso de arriba, pero (mi hijo) se dio cuenta que ya no dormía con la mamá y dije él se está dando cuenta que algo está cambiando”, dijo en entrevista con Renzo Schuller.













