Valeria Piazza elogia a Melissa Paredes por su pasarela, luego que diera a entender que podría ser parte del staff de su academia UMove, enseñando modelaje a niñas que aprovechan las vacaciones para desarrollar sus habilidades.

“A mí sí me gustaría que Melissa Paredes sea profesora de pasarela porque me acuerdo que, en su época de miss, ella caminaba súper bien solo que tuvo este problema (…) Más o menos ella tiene bastante presencia en el escenario”, resaltó la exreina de belleza.

La presentadora de televisión recordó el escándalo que obligó a Melissa Paredes a renunciar a su corona de Miss Perú. “Te acuerdas de que a ella le quitaron la corona por unas fotos que tuvo. Por eso a mí no me gusta mucho el concurso de Miss Mundo porque es muy conservador. No puedes hacer fotos en bikini, en lencería. En cambio, en Miss Universo es más libre, me gusta más”, dijo la modelo.

“Ella hubiera hecho un buen papel también en el Miss Universo”, aclaró.

Finalmente, Valeria resaltó la faceta de actriz de Melissa por su papel de ‘Patty’ en Al Fondo Hay Sitio. “Actúa muy bien, y también tuvo protagónicos buenos, pero ¿regresará el personaje o no? Me dejó con ganas ese personaje”, señaló.

Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis.

VIDEO RECOMENDADO

¡Escándalo en el Congreso! Rosselli Amuruz, en el centro de la polémica por su REPENTINO ROMANCE