El cómico Edwin Sierra reapareció en televisión nacional para anunciar la celebración por el aniversario número 14 de su programa radial, pero aprovechó para pronunciarse sobre la polémica que envuelve a Ernesto Pimentel respecto al personaje de Álex Brocca en su película autobiográfica.

En declaraciones para el programa ‘Préndete’, el ex de Milena Zárate confesó que hasta el momento no ha tenido la oportunidad de ver la cinta del conductor de América Televisión, pero sí ha podido leer el libro del bailarín.

“No la he visto todavía, he leído más el libro (de Alex Brocca) por el Tiktok que se ha viralizado bastante”, sostuvo el cómico.

Al ser consultado por Karla Tarazona si de todas maneras irá al cine para ver el filme de su excompañero, con quien trabajó varios años en el extinto programa ‘Recargados de Risa’, Edwin Sierra lo descartó debido a su recargada agenda. “Me encantaría pero no tengo tiempo”, agregó.

Finalmente, el comediante evitó hablar sobre los motivos por los que Ernesto Pimentel decidió contar su vida en la pantalla grande, pero confesó que si tuviera la misma oportunidad, su biopic sería con otro estilo.

“Yo creo que eso le toca a él explicar de cómo y por qué hizo la película, cuál fue el fondo. Si me preguntas a mí, yo haría mi película cómica como lo hizo Carlos Alcántara, llevándola al humor. Pero cada uno tiene su estilo y se respeta”, expresó el Edwin Sierra.









