Tomás Suárez Vértiz, hijo menor del músico Pedro Suárez Vértiz , se lanza como solista y anuncia concierto el próximo 1 de junio en el Anfiteatro del Parque de la Exposición .

El joven de 19 años asegura que tomó la iniciativa de incursionar en la música tras el tributo que tuvo su papá Tomás Suárez Vértiz en el Estadio de San Marcos. “De por sí toda la vida he amado la música”, dice Tomás.

“En el momento que me tocaba salir, por fin me vi en el escenario interpretando para un público mis canciones o las de mi padre, y eso me motivo”, añadió.

Tomás hará su debut en la música de la mano de Manuel Garrido Lecca, recordado productor de Pedro Suárez Vértiz en sus primeros discos como solita y con Arena Hash.

¿Cuándo será el concierto del hijo de Pedro Suárez Vértiz?

El hijo menor de Cynthia Martínez Turner alista su primer concierto como solista que tendrá como invitados al grupo Amén y a Raúl Romero el próximo 1 de junio en el Anfiteatro del Parque de la Exposición.

Incluso, Tomás Suárez Vértiz estrenará el tema ‘Me recuerdas a alguien’ el próximo mes de mayo como soporte de una gira nacional.





¿Cuántos hijos tiene Pedro Suárez Vértiz?

El intérprete de recordados éxitos como ‘Lo olvidé’, ‘Mi auto era una rana’, ‘Globos del cielo’, ‘Cuando pienses en volver’, entre otros; estuvo casado con Cynthia Martínez Turner y de ese matrimonio, tuvieron tres hijos: Majo, Salvador y Tomás.

María José se destacó como bailarina de danza contemporánea y administra una cuenta en redes sociales sobre fotografía. La joven vive en España desde hace unos años.





Por su parte, Salvador, de 24 años, también es un amante de la música y practica deportes como el skateboard. Además, acompañó a Pedro durante diversas giras por la selva.





Mientras que Tomás, es el menor de los hijos de Pedro y Cinthya. El joven quiere seguir los pasos de su padre en la música, es por ello que se lanza como solista.

Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis





VIDEO RECOMENDADO