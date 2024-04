Una nueva disputa ha estallado entre Samahara Lobatón y Bryan Torres, esta vez con un dramático giro que involucra el lanzamiento de pertenencias a la calle, según lo reportado por el programa de televisión ‘Amor y Fuego’.

El incidente tuvo lugar el último viernes alrededor de las 7 de la noche, cuando Bryan Torres se retiraba de la vivienda que comparte con la influencer, sin esperar el sorpresivo acto de Samahara.

En las imágenes difundidas por el programa, se puede ver a Samahara arrojando las ropas y objetos del cantante por la ventana de su hogar, mientras otra persona intenta recogerlas del suelo.

En otra parte de las imágenes, se observa al amigo de Jefferson Farfán entrar en la casa con la intención de poner fin a la acción de la exchica reality. Sin embargo, Samahara continuó lanzando sus pertenencias desde la ventana, en un episodio que ha generado gran atención mediática y revuelo en las redes sociales.

Este incidente marca la tercera pelea pública entre la influencer y Bryan Torres, quienes iniciaron su romance en el año 2023. Los rumores de embarazo de la hija de Melissa Klug han generado una mayor atención mediática sobre la pareja, lo que ha llevado a un aumento en la especulación y la cobertura de sus relaciones personales.





Samahara habría discutido con Bryan Torres





Bryan Torres se refirió sobre los rumores de embarazo de Samahara Lobatón

El fin de semana, Bryan Torres, pareja de Samahara Lobatón, fue abordado por un equipo de ‘América Hoy’ para abordar los rumores que circulan en torno al supuesto embarazo de la influencer.

Durante su breve interacción con la prensa, se le consultó sobre el tema del embarazo de Samahara Lobatón.“Ya hemos pasado por una situación que todo el mundo sabe, el tema del embarazo ectópico que pasó. Entonces lo que no queremos es que esto se riegue y que ella se pueda sentir mal”, comenzó diciendo. “Lo único que pido es que respeten nada más ese espacio ¿no? y nada más”, agregó con firmeza.

Cuando se le preguntó sobre las declaraciones de Abel Lobatón, padre de Samahara, Torres aseguró que no ha mantenido conversaciones con su suegro ni con otras personas para mantener la noticia en reserva. “Yo no he conversado con nadie, yo esto lo estoy manejando superreservado. No quiero que esto se exponga”, enfatizó.





