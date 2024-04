Continúa la polémica por el estreno de la película autobiográfica de Ernesto Pimentel, una cinta que deja muy mal parado a su expareja Álex Brocca, quien es sindicado como una persona tóxica, violenta, mantenido y chantajista.

En medio de la ola de críticas, una de las personas que ha salido a defender al creador de ‘La Chola Chabuca’ fue nada menos que Dayanita, actriz cómica que formó parte del ‘Reventonazo’ hasta hace poco.

En declaraciones al programa ‘Todo se filtra’, la comediante confesó que está leyendo el libro del fallecido bailarín, pero que hasta el momento le cree más al conductor de América Televisión.

“Me quedó con la versión de Ernesto”, afirmó para luego agregar que ha recibido información de personas que fueron testigos de la relación entre Pimentel y Álex Brocca.

“En mi caso, con la de Ernesto. Hay gente de esa época que me dice que Ernesto; pero hay otros que me dicen que no era cierto”, manifestó Dayanita.





Ernesto Pimentel le habría negado la ayuda a Álex Brocca

En una reciente entrevista con el coreógrafo Chechi Yáñez, la actriz Pilar Delgado rememoró la amistad que compartió con el bailarín Álex Brocca y cómo acompañó al artista durante sus últimos años de vida revelando detalles impactantes sobre el padecimiento que enfrentó en silencio.

Delgado, conocida por su papel en la serie ‘Papá en Apuros’, también abordó la cercana relación que mantuvo con Ernesto Pimentel, conocido como ‘La Chola Chabuca’, y cómo esta se vio afectada cuando se acercó al bailarín durante su enfermedad.

Durante la conversación, la actriz no escatimó en críticas hacia Pimentel, especialmente en relación con el acceso a tratamiento médico para el VIH. “Después de que Alex empeoró, noté un cambio en mi relación con Ernesto. Él tenía el dinero para viajar a Nueva York y recibir tratamiento, mientras que Alex no lo tenía”, reveló, señalando la falta de empatía de su entonces amigo hacia Brocca.

Las revelaciones más impactantes surgieron al hablar sobre el momento en que Brocca solicitó ayuda para acceder a medicamentos antirretrovirales. “Fui testigo de cómo le negaron los retrovirales a Alex. Escuché la negativa por teléfono cuando Alex suplicaba por ayuda”, compartió Delgado con voz firme, evidenciando la difícil situación que enfrentó su amigo.





