Dayanita ‘enterró’ su pasado con ‘Topito’ y decidió abrir las puertas de su corazón para rehacer su vida amorosa, y es que las cámaras de ‘Magaly TV: La Firme’ ampayaron a la actriz cómica con quien sería su nueva pareja.

El último miércoles 8 de mayo, la integrante de ‘JB en ATV’ llegó hasta una discoteca de Miraflores acompañada de su nueva conquista.

En un momento, el acompañante de Dayanita se pone su polera e intenta cubrirse con su capucha. Esto no le habría caído nada bien a la actriz que decidió quitársela abruptamente.

En otro momento, el hombre es captado concentrado en su celular, una situación que no fue del agrado de la modelo trans, quien decido arrancharle el dispositivo para leer sus mensajes.

Aunque ambos fueron captados besándose, al parecer esta salida no habría acabado del todo bien ya que Dayanita negó tener una relación y aclaró que aún continúa soltera.

“La verdad es que estoy conociendo a gente, no tengo novio ahorita. Es un ‘good time’, si me la hicieron a mí, ¿por qué yo no?”, respondió la comediante.





¿Por qué terminó con ‘Topito’?

Cansada de vivir siempre en la sombra y con una pareja que se avergüenza de ella, Dayanita cortó su relación sentimental con el cómico Junior Flores, conocido popularmente como ‘Topito’.

A través de un comunicado posteado en sus redes sociales, la comediante dejó en claro que merece ser feliz y no seguir a oscuras con alguien que no la valora. Añadió que solo mantendrán su vínculo laboral.





