El fin de semana, Bryan Torres, pareja de Samahara Lobatón, fue abordado por un equipo de ‘América Hoy’ para abordar los rumores que circulan en torno al supuesto embarazo de la influencer. Esto ocurre después de que la tiktoker ‘La Mana’, causara revuelo en redes sociales al compartir una historia que sugiere un segundo embarazo de Samahara.

Bryan Torres fue interceptado al término de una presentación en una discoteca de la capital. Durante su breve interacción con la prensa, se le consultó sobre el tema del embarazo de Samahara Lobatón.

“Ya hemos pasado por una situación que todo el mundo sabe, el tema del embarazo ectópico que pasó. Entonces lo que no queremos es que esto se riegue y que ella se pueda sentir mal”, comenzó diciendo. “Lo único que pido es que respeten nada más ese espacio ¿no? y nada más”, agregó con firmeza.

Cuando se le preguntó sobre las declaraciones de Abel Lobatón, padre de Samahara, Torres aseguró que no ha mantenido conversaciones con su suegro ni con otras personas para mantener la noticia en reserva. “Yo no he conversado con nadie, yo esto lo estoy manejando superreservado. No quiero que esto se exponga”, enfatizó.

En cuanto al posible sexo del bebé, Torres reveló que lo único que desea es tener un bebé sano. Estas declaraciones reflejan el deseo de la pareja de mantener este momento íntimo y personal fuera del escrutinio público, priorizando la salud y el bienestar de Samahara y su futuro hijo o hija.





Samahara Lobatón se pronunció sobre los rumores de un segundo embarazo

Los rumores sobre un posible embarazo de Samahara Lobatón, hija de la reconocida figura de la televisión Melissa Klug, han generado revuelo en las redes sociales en los últimos días. Ante la especulación desatada, la influencer decidió pronunciarse y aclarar la situación.

Samahara se comunicó con Samuel Suárez, conocido como ‘Samu’, para abordar los rumores que circulan en las redes sociales. “Jajajaja, a mí mientras menos hablen, mejor. La gente bien chismosa. El chisme los alimenta”, comentó Lobatón en un mensaje dirigido a Suárez, dejando en claro su posición ante la situación.

Samu se contacta con Samahara Lobatón para conocer si está embarazada. (Captura)

Ante la respuesta de Lobatón, el comunicador le solicitó una confirmación directa sobre la supuesta ecografía que estaría circulando en internet. Sin embargo, la influencer enfatizó en la importancia de su rol como madre y en el momento adecuado para hacer anuncios importantes en su vida. “Yo amo y adoro a mi hija. Mi rol como madre es mi mejor trabajo. No es novedad que estaba en mis planes tener mi segundo hijo. Créeme que cuando tenga que decirlo, lo voy a anunciar a los cuatro vientos, no solo por WhatsApp. Se pasan”, afirmó contundentemente.

La influencer negó estar embarazada, pero no descartó estarlo más adelante. (Captura)





