Dayanita vuelve a estar en el ojo de la tormenta por temas alejados a su carrera como actriz cómica. La integrante de ‘JB en ATV’ acaba de ser acusada de involucrarse sentimentalmente nada menos que con el novio de su amiga.

La madre de los hijos de Bryan Taipe, actual pareja de Dayanita, acudió al programa ‘Magaly TV: La Firme’ para denunciar a la artista de ser la tercera en discordia en su relación.

“Yo la consideraba mi amiga y se metió con mi marido”, manifestó Gladys Calderón, añadiendo que Bryan la ha bloqueado en todos los medios de comunicación porque Dayanita no desea que tengan ningún tipo de contacto. “Él me tiene bloqueada porque simplemente Dayana no quiere que tenga un vínculo conmigo, cada vez que llamo, ella contesta”, detalló.





ARMAN ESCÁNDALO:

Tras asegurar que Dayanita destruyó su relación, Gladys Calderón difundió imágenes del preciso instante en que llega a la vivienda donde estaría viviendo el padre de sus hijos junto a la actriz y les armó un escándalo frente a todos sus vecinos.

“¿Qué quieres? Si tú sobras acá. Por la plata no sobrará, no más por eso. ¿Qué te importa de mi vida para que tú estés grabándome mis cosas? Encima has gritado a mi hijo en plena transmisión ¿Quién chu#$% eres t’u para que lo vayas a gritar? ¿Crees que porque eres Dayana puedes hacerlo?”, increpó la mujer.

Según explicó, llegó hasta el lugar para hacerle un fuerte reclamo a Bryan Taipe, a quien acusa de botarla con sus hijos de su casa, y finalmente Dayanita la recibió en la puerta de forma prepotente, hecho que desató su ira.









Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis





VIDEO RECOMENDADO:





Jessica Newton recibió reconocimiento por parte de la Municipalidad del Callao