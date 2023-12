Julian Zucchi y Yiddá Eslava tuvieron un encuentro en el programa ‘América Hoy’ después de anunciar su separación. Aunque demostraron tener una buena relación, el artista expresó su incomodidad por la aparición de Yiddá con el actor Nicolás Argolo en la alfombra de la película ‘Isla Bonita’.

Como era de esperarse, los conductores de ‘América Hoy’ le consultaron a Zucchi acerca de sus sentimientos al ver a Yiddá acompañada por Nicolás en el evento mencionado.

“Está hermosa, divina y tiene el derecho de conocer. Ella lo puede conocer en muchos lados, pero justo en la alfombra. Yo estaba en Argentina y me empieza a sonar el teléfono, yo no estaba enterado de nada. No me incomodó el chico, sino el lugar”, indicó Zucchi.

Expresó su molestia al no ser informado por Yiddá sobre su aparición junto al actor, a pesar de ser consciente de la presencia de todas las cámaras de televisión.

“Tú vas por una alfombra, están todas las cámaras de televisión. Tú no sabes los comentarios que me han llegado, me han dicho que Yiddá tiene su Rolex, pero ella le gusta el Cassio”, sostuvo Julián.

¿Qué dijo Yiddá Eslava tras los reclamos de Julián Zucchi?

Ante las quejas recurrentes, Yiddá Eslava destacó que el actor en cuestión es su amigo y que también lo invitará a la premiere de su película ‘Seguimos juntos, pero no revueltos’, donde comparte roles con Julián Zucchi.

“Tranquilo, el 25 también lo voy a invitar (...) Felizmente no está celoso, cuando salga con alguien yo lo voy a presentar con orgullo y voy a salir a una alfombra de la mano”, mencionó.

