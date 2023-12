A un mes y cuatro días de la tragedia en Miraflores que enlutó a la familia de Rosa Benavides y Felipe O’Neill, la que fue la pareja de este último, Lorelein Palao, le dedicó un romántico mensaje a través de su cuenta oficial de Facebook.

“Así te recuerdo, mi amor. Ya un mes, vivo un día a la vez, nuestra historia ha sido una en un millón, qué dolor siento en el alma. Me reconforta la idea de saber que estás en paz y que estás conmigo ahora en otra forma, por siempre serás mi ángel amado, mi Felipe, cuánto te he amado y cuánto te amo, mi amor, hasta pronto”, escribió la hermana de Austin Palao, aunque no deja claro si todavía eran o no pareja en el momento del incidente.

El mensaje lo acompañó con un video en el que se le aprecia bailando junto a Felipe.

¿Tenían o no una relación?

Un amigo del fallecido Felipe O’Neill reveló semanas atrás durante una comunicación con el programa ‘Amor y Fuego’ que el colega de Rosa Benavides había tenido una larga relación con Lorelein Palao, hermana de Said y Austin Palao.

“Él ha sido por años enamorado de Lorelein Palao, ella es la hermana de Austin y Said Palao, que también son del Callao y aparte él también era amigo tanto de Said como de Austin. Eran patas porque estaba con su hermana. Él ha sido amigo de la familia”, reveló el conocido de O’Neill.

A pesar de que cuando fue consultada por #amoryfuego no quiso hablar del tema, Lorelein Palao postea un mensaje para Felipe O’Neill a un mes de lo sucedido en el restaurante Panchita de Miraflores 👇🏼 pic.twitter.com/fF9kwrq6Qp — Ric La Torre (@RicLaTorreZ) December 2, 2023

