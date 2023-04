Oslo está frente a fiordos, que son especies de ‘islas’ cubiertas por vegetación. Ella vivió contemplando los fiordos, en esa ciudad donde no hay edificios de 14 pisos, de unos 300 mil habitantes y capital de Noruega, país que tiene una población de 5 millones. Pero hoy vive en el piso 14 de un edificio en Miraflores, desde donde se divisa la isla El Frontón, una suerte de ‘fiordo’ árido. En Oslo, los ciudadanos van a los fiordos, a sus playas; en Lima, aquella isla parece abandonada. “Deberíamos vivir de cara al mar, pero vivimos de espaldas”, me dice mientras miramos el horizonte.

Maite Vizcarra vivió en Noruega desde 2015. Antes estudió Economía y Derecho, y se ha especializado en tecnología, luego de seguir programación y estudios en digitalización. Pero toda su vida quiso ser periodista, reportera de guerra. Dice que colecciona saberes, y hoy todos los agrupa, de alguna forma, en su trabajo en la televisión: conduce los programas Pensando en el Perú y Diálogo abierto, vía TV Perú.

Su esposo fue un noruego que vivió en el Perú, donde no solo se enamoró del caos y el ruido. Ella renunció a su trabajo, vendió su departamento y partieron a la quietud de Oslo para casarse, pero un cáncer se lo llevó a los nueve meses. Ella no lo sabía y, desde entonces, de a pocos vuelve al Perú.

-¿Cuánto tiempo después de casarte te enteraste del cáncer de tu esposo?

Quince días. Fue bien duro. Pero lo he ido superando.

-¿No pensaste quedarte allá?

Estaba en ese plan. Al comienzo me tuve que quedar porque había temas patrimoniales. Aprendí noruego, estuve trabajando allá en temas de tecnología. Pero en esos países si no tienes un núcleo familiar cercano, es bien solitario. El noruego típico es gente súper estructurada, le gusta mucho estar solo, y yo me acostumbré. Pero, como todo está hecho, no necesitas pensar. Tienen todo lo del libre mercado, pero el gran papá es el Estado. Entonces, he estado en ese plan: mitad tranquilidad y volvía al caos (del Perú). Pero hace seis meses falleció mi mamá. Mi papá quedó viudo, es un señor grande, y no me podía ir. Entonces, he vuelto. Lo maravilloso del Perú es que hay tanto por hacer, y el Perú es un país muy estratégico en varios sentidos y yo creo que la gente todavía no se da cuenta.

Maite Vizcarra, experta en tecnología y comunicadora (Fotos: Eduardo Cavero).

-¿Qué implica pensar en el Perú?

En el Perú se consumen muy pocos libros y lo que básicamente consume la gente es medios de comunicación, como diarios o televisión. Entonces, su primer contacto con un contenido que le permita desarrollar ideas o una línea argumental son esos medios. Desde hace muchos años nos hemos acostumbrado a quedarnos en el arbolito o la ramita, y pensamos que la ramita es todo, pero la ramita está en un árbol y el árbol está en un bosque; no vemos más allá de eso. Hay una miopía bien grande.

-Y, para muchos, el primer contacto con la información son las redes sociales.

El consumo de las redes sociales en el Perú es uno de los más altos de la región después de Brasil. Y no solo se consume, se participa. Hay más celulares que personas. La creación de contenidos es tremenda, la gente quiere participar en las narrativas; eso está muy bien. Hay que asumir que las personas no solo consumen, también producen y por ello hay que integrarlas a la narración.

-¿El Perú es un país particularmente difícil?

Es un país muy peculiar. Por ejemplo, está el hecho de que no exista Estado; somos una sociedad donde nos han dejado huérfanos. Mientras en Noruega el Estado te protege, acá nuestro papá (el Estado) nos tira una patada. Ese hacernos solos nos ha hecho muy resilientes. El Perú es un país de gente que sabe cómo buscarse la vida, un país de emprendedores, una sociedad que resiste y resiste. Pero, al mismo tiempo, la resistencia te puede llevar a acostumbrarte a esa situación y que sientas que ese es tu destino, porque así lo viste a tu papá, a tu abuelito y a todo tu entorno. Hay que ver cómo encauzamos ese ímpetu.

-Vamos a la tecnología. ¿Qué rumbo tomaremos con la inteligencia artificial?

Existe temor; hay un tema ético relevante. Pero creo que la inteligencia artificial nos facilitará muchísimo la vida y puede ayudarnos a equiparar entre los que están más abajo con los que están más arriba.

-Hay quienes dicen, a modo de broma, que prefieren la inteligencia artificial a la estupidez natural.

Seguramente (risas), porque la máquina en promedio tendría que ser como un humano lógico. ¿Cuánta gente lógica hay en el mundo? Muy poca, ¿no? La inteligencia artificial hay que leerla con otras variantes: lo climático y lo demográfico. Nos estamos acercando a realidades distópicas en que vivimos en guetos y con poca naturaleza, pero estamos a tiempo de que no pase. Para el Perú hay muchas oportunidades globales. Noruega ya hizo un primer plan para empezar a cosechar en el fondo marino, porque han previsto que esto se convertirá en desierto. Y han desarrollado una relación con el Instituto de la Papa y quieren llevar especies nativas del Perú para cosecharlas en el subsuelo marino. ¡Y la papa es oriunda del Perú! No nos hemos creído que tenemos muchas cosas valiosas por estar pensando solo en el arbolito.

-Vamos a tu presente: la televisión.

Me siento honrada de que hayan pensado en mí para buscar espacios donde, justamente, podamos conversar y tender puentes entre distintas posiciones, incluso, muy enfrentadas.

-Y de alguna forma estos programas te arraigan al Perú.

Sí, pero con mi mochila noruega (sonríe).

AUTOFICHA:

- “Mi nombre es María Teresa, pero me gusta que me digan Maite. Y soy Vizcarra Alarcón. Nací en Lima, mi mamá nació en Pacasmayo y mi papá en Arequipa. Tengo 46 años. Estudié Economía en Barcelona, donde también hice la maestría. En el Perú estudié Derecho”.

- “En periodismo empecé escribiendo columnas en El Comercio, todas muy técnicas, vinculadas con tecnología. En TV Perú tuve otro programa que se llamó Umbrales, dedicado al tema de ciencia y tecnología. Estuvimos siete años. Era un programa de nicho, grabado”.

- “Ahora el reto es un programa diario, en vivo. De lunes a viernes, estoy en Diálogo abierto, de 10 a 11 p.m. Y Pensando en el Perú va los domingos a las 9 de la noche. Tengo un proyecto editorial que este año debe concretarse, una compilación de los artículos que he estado publicando estos años”.

