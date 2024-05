Alguna vez, 1,600 discos compactos fueron parte de su colección musical. Hasta que los vendió por algo más de 10 mil soles. Y en algún momento fue músico, bajista en el grupo de rock La Liga del Sueño.

“Entré por la música, salí por el clown y llegué a la historia”, me dice Gonzalo Torres para sintetizar su tránsito del anonimato a la popularidad. Un camino zigzagueante que lo ha llevado a cúspides como Pataclaun y a conducir programas de televisión, varios de ellos vinculados a la historia. Y ahora, precisamente, estará al frente del emblemático Sucedió en el Perú, por TV Perú. Y en las tablas, es parte de la reposición de la obra teatral Escape room, que se estrenó anoche en el Teatro Peruano Japonés (Av. Gregorio Escobedo 803, Jesús María). Va jueves, viernes y lunes, a las 8:30 p.m., y sábado y domingo, a las 7 p.m.

En esta obra dos parejas se encuentran. El espacio y la cita son las excusas para hablar de la temible coyuntura. Un juego que puede convertirse en un infierno, como en la vida misma.

La idea de Escape room es atractiva.

El año pasado tuvimos un éxito que excedió nuestras expectativas. Es una obra catalana que habla de cosas coyunturales del propio lugar: de política, feminismo, izquierda versus derecha, etcétera, mundos polarizados. El pretexto es que entramos a uno de estos cuartos de escape que los hay en todas partes. Estos sitios donde entras y tienes que averiguar cómo salir siguiendo pistas, resolviendo acertijos, etcétera. En la obra van saliendo secretos, cosas inesperadas en clave de humor, pero también está metido el suspenso. Y algo que revela la fortaleza de nuestro teatro es que el texto de la obra salió directamente al Perú. Se estrenó en Cataluña y fuimos el primer país fuera de España donde se estrenó.

Gonzalo Torres, entre el humor y el suspenso. (Foto: Javier Zapata).

La puesta en escena es casi gore, como un simbolismo de los temas que se debaten. Hoy hablar de política, al menos en las redes sociales, puede ser casi gore.

Es eviscerarnos como los pescados. Sacar las vísceras del otro y enfrentarnos. Esas luchas encarnizadas no llevan a un puerto medianamente seguro para poder de ahí avanzar y creo que, más bien, nos atrincheramos y vamos formando guetos unos contra otros. Además, creo que la democracia es mucho más que votar cada cinco años. La democracia es encontrar puntos en común, dialogar; a pesar de las diferencias, es encontrar esos lugares comunes que nos pueden llevar, por lo menos, a dar un paso a adelante. Por el contrario, lo que hacemos es estancarnos, buscar reductos y de ahí salir un ratito como The walking dead, son posiciones que no le hacen bien a nuestra democracia que ya de por sí es endeble.

Esta opinión podría ser calificada como tibia, que estás en el centro y no quedas mal con nadie.

Yo creo que uno siempre tiene que tomar posición. Estoy de acuerdo con esto o estoy de acuerdo con lo otro. Pero también quiero escucharte. El hecho de tener ideas fuertes acerca de lo que para ti son cosas que son necesarias para el Perú, no te hace una persona negada para poder escuchar al otro. Lo que nos falta es esa capacidad de, por lo menos, escuchar al otro. ¿Por qué esta persona dice eso?, ¿qué está tratando de reivindicar?, ¿de qué tiene miedo? Los puntos medios, en realidad, sí se pueden conseguir… Es como un caldo donde podemos meter un poquito de acá y otro poquito de acá, donde entra ají, su choclito, arroz y de todo.

En tu calidad de actor conocido, imagino que debes tener especial paciencia para todo y, principalmente, en las redes sociales.

Hay algo que los actores practicamos desde que somos actores y tratamos de acercarnos a ello: la empatía, que es ponerse en los zapatos de otra persona. El actor está mal visto cuando tiene una posición política, como si no pudiese opinar. ¿Por qué el actor no podría manifestarse políticamente como lo puede hacer cualquier otra persona?

“No te metas en política, dedícate a actuar”, se suele decir.

Todo el mundo está llamado en algún momento, desde su propio lugar, a participar en política, no necesariamente de una manera activa, pero puedo opinar. Creo que, más bien, es importante, aun ahora, la participación política. Puede ser, inclusive, desde apoyar ciertas causas, no necesariamente participar en un partido político, incluso de pronto ayudar a ciertas organizaciones que hacen activismo en temas de pobreza, naturaleza, inclusión social, porque todo es política.

¿Qué te saca de tus casillas?

La intolerancia.

¿Cómo lo expresas?

¿No han visto a ‘Gonzalete’? (ríe e imita a su popular personaje de Pataclaun). Hace tiempo que no pierdo el control.

¿No te enojas?

Me enojo, pero cada vez menos.

Y creo que, más bien, la gente se enoja cada vez más.

Lo sé, pero yo trato de enojarme cada vez menos, voy en sentido contrario. Sé que hay momentos que ya hemos vivido, porque conozco la historia; lo hemos vivido y de maneras peores. El enojo sin acción no sirve mucho.

Pero el enojo también nos hace humanos.

Por supuesto, el odio como el amor son parte de la experiencia humana. Pero conforme voy creciendo, voy tendiendo a buscar el equilibrio. La gente le tiene miedo al centro, pero el equilibrio es el centro. El centro, el equilibrio no son el statu quo. Hoy busco el equilibrio emocional y también racional.

¿Y qué te sosiega?

Una linda velada con mi mujer.

AUTOFICHA:

-“Mi nombre completo es Gonzalo Miguel Torres del Pino. Miguel me pusieron porque mi padre estaba en un grupo católico y en esa época nací; mi mamá le dijo ‘anda a inscribir a Gonzalito, no le vayas a poner un segundo nombre, por favor’. Pero me pusieron el nombre del sacerdote”.

-“Entré a la Católica para intentar seguir Derecho; no me gustó mucho. Quería ser diplomático. Y mi segunda opción fue Publicidad, que la estudié en el IPP. Creo que mi personaje en El año del tigre, una película dominicana, ha sido una de las cosas más chéveres que he hecho”.

-“También estoy con Los Malditos Podcast con Daniel Marquina. A fin de año vamos a reponer la obra teatral La mariscala. El próximo año dirigiré con seguridad una obra de teatro y quizás hasta dos. Antes he dirigido un par de obras. Por el momento, no tengo nada más, iré por donde me lleve el viento”.









