Era una señora de 80 años cuya adolescencia la vivió en La Colmena, en el Centro de Lima. Era la abuela que bordaba, entraba a la cocina, leía y que le enseñó a Luis Martín, el nieto menor, a rezar y sobre la vida de los santos peruanos. Ella falleció en 1997 y la madre de Luis Martín fue quien, finalmente, resolvió la curiosidad del pequeño: pedía que lo llevaran al Centro de Lima, a visitar iglesias y conventos, a conocer a los personajes de los que le habló la abuela.

Aún conserva el libro Lima. Apuntes históricos, estadísticos, descriptivos y de costumbres, de mediados del siglo XIX, de Manuel Atanasio Fuentes, impreso en París. Poblado de litografías de Lima antigua, iglesias, paseos, alamedas, personajes, era como un libro de ‘cuentos’ que descubrió en la pubertad en el librero familiar. Siempre quiso ver esa Lima, la del libro, y tal vez por eso hoy intenta recuperarla.

Luis Martín Bogdanovich, formado en Arquitectura e Historia del Arte, hoy es gerente de PROLIMA, órgano desconcentrado de la Municipalidad de Lima. “Cuando me designan gerente, era como si fuera un regalo de cumpleaños, porque me estaban dando la oportunidad de hacer aquello que amo hacer”, me dice el gestor, que lleva ocho años en el puesto.

Luego de varios intentos, logramos comunicarnos. Su agenda es apretada. “Ya estoy sentado en el carro; podemos hablar sin interrupciones”, me dice siendo más de las 5 de la tarde.

-¿Es la hora que ya sale del trabajo?

No tengo hora de salida (ríe relajado).

-¿Por qué?

Así es la ciudad. La ciudad no descansa nunca.

-Hay que tenerle paciencia a Lima.

Lima es demandante, pero también es generosa.

-¿En qué es generosa?

Cada vez que nos regala un nuevo tesoro restaurado o un descubrimiento.

Luis Martín Bogdanovich, gerente de PROLIMA. (FOTOS: EDUARDO CAVERO).

-¿Qué le ha regalado Lima últimamente?

Hemos encontrado el primer puente de ladrillo y calicanto construido en la ciudad hacia 1550 por el virrey Andrés Hurtado de Mendoza. Un puente que se creía desaparecido y que hemos encontrado enterrado, debajo del asfalto. Este puente está a continuación del Puente de Piedra (o Puente Trujillo), que se construye ya en el siglo XVII por el marqués de Montesclaros. Y luego la restauración de la Iglesia de la Soledad en la plaza de San Francisco, que nos ha develado una belleza insospechada: hoy podemos ver lo mismo que los limeños vieron en el siglo XVII.

-¿Por qué es importante redescubrir, recuperar y conservar esas capas históricas? Hay quienes prefieren vivir en una ‘ciudad moderna’.

Mira, bastaría visitar Cusco o Arequipa, o Cartagena de Indias o Sevilla para darse cuenta de por qué es importante. Lima fue la capital de Sudamérica, y a veces nos olvidamos de esa importancia histórica, que tiene un valor identitario y económico para nuestro tiempo.

-¿En qué etapa estamos en el proceso de recuperación?

La tarea de gestionar una ciudad es permanente. Y si a eso le sumamos el factor de deterioro que tiene el Centro a consecuencia de los últimos 80 años de desarrollo urbano, tenemos un panorama complejo. La recuperación es una tarea titánica; para hacerlo, hay que contar con una visión y con un instrumento de planificación, que existen y fueron aprobados por la municipalidad en diciembre del 19 después de casi tres años de trabajo desde que entré a Prolima, en julio del 16; en ese tiempo, pasaron dos alcaldes e innumerables ministros de Cultura. Hoy tenemos una ciudad distinta, mejor: 41 nuevas cuadras peatonales, iglesias y plazas restauradas, 1,800 árboles más, señalización turística, cerca de 60 esculturas públicas restauradas, jardines históricos.

-Hay quienes dicen que peatonalizar el Centro es complejizar el acceso.

Tener un centro peatonal dinamiza el Centro, favorece su conservación, reactiva la economía.

-¿Hacia dónde debe ir el Centro Histórico?

A ser un Centro vivo, un lugar donde la gente desee vivir, un lugar adonde la gente desee ir, desee pasear, un objeto de deseo. En eso se tiene que convertir el Centro Histórico.

Luis Martín Bogdanovich, gerente de PROLIMA. (FOTOS: EDUARDO CAVERO).

-Complejo, porque a los lados están Barrios Altos, Rímac, Monserrate, La Victoria, con sus propias crisis.

De acuerdo y ahí está el reto. Y eso depende absolutamente de todos, porque la ciudad no se construye desde la Municipalidad de Lima; se construye desde cada uno de los ciudadanos.

-¿Y los ciudadanos valoramos nuestro Centro de Lima?

No lo suficiente. Creo que no existe consciencia de lo que es y de las oportunidades que trae tener un Centro Histórico bien conservado. La recuperación ya se está dando, pero requiere mucha más inversión, no solo pública, sino también privada.

-¿Qué hace especial al Centro Histórico de Lima?

Es el más grande de la región. Y ha tenido una importancia tan grande en el orbe hispánico que está lleno de historia y tradición. El hecho de que sea una ciudad construida en adobe, en quincha, su tecnología constructiva.

-Que lleve ocho años en ese cargo no es muy común, partiendo de la premisa de que para puestos como el suyo la continuidad es saludable.

No podría responderlo. Habría que preguntarles a los alcaldes.

-Pero capaz si se mira en el espejo encuentra respuestas.

Lo único que yo puedo ver es amor y perseverancia. El amor es lo único que puede hacer que te decepciones y continúes al día siguiente.

AUTOFICHA:

- “Soy Luis Martín Víctor Bogdanovich Mendoza. Tengo 37 años. Nací en Lima, en San Isidro. Acabé el colegio en La Inmaculada de los Jesuitas. Luego estudié Arquitectura en la Universidad Católica y después hice Historia del Arte también en la Católica”.

- “Luego enseñé en la universidad durante seis años. Y tenía un proyecto de restauración en el Monasterio del Prado, que fue mi primer proyecto de restauración. Un monasterio fundado en 1640 por monjas agustinas, que está en la cuadra 14 del jirón Junín, en el Centro”.

- “Lima cambió mis prioridades: yo quería estudiar Restauración en Roma, pero el destino quiso que restaurara en el Centro Histórico. Actualmente, también presido la Red de Ciudades Patrimonio Mundial del Perú, donde están Cusco, Lima y Arequipa. Y presido el Comité Peruano del Escudo Azul de la Unesco”.

ESTE VIDEO TE PUEDE INTERESAR