Le pregunto por trabajos que recuerda con aprecio y su primera respuesta es el clásico todos en su debido momento. Pero luego vuelve a la pregunta y me dice: “Mariposa negra”. Esta película la presentó en España, en el Festival de Cine de Málaga, y voló de regreso a Lima con el premio a Mejor Actriz. Drama donde era una joven maestra de historia del Perú que sufrió un infortunio en medio de un país sumergido en la corrupción política.

Dieciséis años después, el Festival de Cine de Málaga vuelve a ser una plataforma para poner en primer plano a Melania Urbina. Esta vez, es la comedia De Caperucita a Loba junto a primeros actores españoles como Marta González de Vega y bajo la dirección de la nominada al Premio Goya, Chus Gutiérrez. Cinta que ya se estrenó esta semana en todas las salas a nivel nacional.

Al momento de esta entrevista, Melania está en Madrid. Desde un café, a un día del estreno de la película en la capital española, responde mi videollamada. “Estoy orgullosa de la variedad de personajes que he podido hacer”, me dice la actriz de 45 años, que empezó a actuar en el último año de colegio.

-Te veo en España y pienso en eso que llaman internacionalización, que eres del grupo de actores peruanos con ese potencial.

No me habría imaginado que se piense eso. Gracias... Me encantaría, pero a la vez estoy en un momento que combino mi vida con otras pasiones, otras búsquedas a un nivel más personal. Y ahora el mundo, de alguna manera, está cada vez más unido, estamos más cerca. No sé si me iría a vivir a otro país. Amo a mi país con todas las dificultades que tenemos.

-Hoy es difícil decir “amo a mi país”.

Sí. Hay muchas personas que están mal... Es muy angustiante tener una hija mujer en un país como el Perú ahora, tener una hija mujer es acostumbrarme a vivir con un miedo permanente y a normalizar ese miedo para sobrevivir, porque si vivo en pánico no actúo. Tienes que confiar y cruzar los dedos. Con todo y eso, todavía me siento muy arraigada a mi país, es mi punto de partida, es donde vivo por ahora.

Melania Urbina en la comedia 'De Caperucita a Loba'. (FOTOS: EDUARDO CAVERO).

-En el Festival de Málaga 2023 cinco cintas peruanas han ganado premios. Más allá de que Perú fue país invitado, ¿eso qué nos dice del cine peruano?

Gente talentosa hay. Y la pandemia ha golpeado a la industria. El cine para que se siga haciendo tiene que irle bien y la gente tiene que ir a ver las películas peruanas. Es un círculo virtuoso; mientras más se haga, seguramente se van a hacer mejores cosas. Se necesita producir más. Antes de la pandemia estábamos en un buen ritmo.

-En todo caso, ¿cómo está el cine peruano hoy?

No sé. Tampoco soy experta. Soy un instrumento de la sinfonía que es hacer una película. No sé si te podría hacer un análisis, que sea responsable, del cine peruano.

-¿Sueles ser cautelosa?

Espero serlo. Es lo que trato.

-Hoy parece que todos son expertos para opinar de todo, principalmente en las redes sociales.

Prefiero ser cautelosa y no hablar si realmente no es algo que vivo en carne propia y conozco. De lo contrario, podría ser irresponsable y ligera.

-En De Caperucita a Loba, ¿eres caperucita o loba?

Mi papel es más de loba, una mujer más resuelta, más empoderada, que aprendió a reírse de sus dramas.

-¿Y tú eres así? ¿O tienes algo de caperucita?

Totalmente. Supongo que hay una pequeña dosis de caperucita que también es saludable tener.

-¿En qué eres caperucita?

En las cosas simples de la vida, en la alegría que me da estar ahorita tomándome un café y mirando las calles, y meterme a una tienda de dulces. En que me conecto con las cosas simples y sencillas. La inocencia. Pero definitivamente soy una loba: he crecido, he aprendido, he sanado, me he hecho cargo absolutamente de mí, puedo disfrutar los frutos y tener una vida bastante feliz.

-¿Es cierto que el humor es un superpoder o para ti no lo ha sido tanto?

El humor no es mi herramienta para expresarme necesariamente en la vida, pero aprendes a reírte y a darte cuenta de que el universo todo el tiempo te habla con humor. He aprendido a vivir la vida desde adentro, pero también desde afuera; y cuando ves la vida a la distancia, te das cuenta de que hay un buen guion de una película (risas). Todo es una cadena de acontecimientos que tienen sentido y que pueden ser hasta divertidos.

-¿Cuál es tu superpoder?

La curiosidad permanente por tratar de entenderme. Soy reflexiva, pienso mucho las cosas. También soy constante, disciplinada. Soy hiperpuntual, ordenada, chancona. Eso es un superpoder y, a la vez, mi peor defecto, porque también soy hipercontroladora y neurótica. A veces me falta flexibilidad de improvisar un poco más la vida, dejarme llevar, no tenerlo todo bajo control.

-Que tendría que ver con la prudencia, con no haber dejado el Perú...

Quizás detrás de esa prudencia hay un poco de miedo.

-¿A qué le tienes miedo?

Que le pase algo malo a mi hija. Es un miedo que está presente y que aparece cada vez que toma un taxi o cuando va a la escuela, estoy con el alma en vilo hasta que no me dijo que llegó a salvo.

-¿A la edad de ella cómo eras?

De repente un poco más independiente de lo que le he permitido ser. Pero yo estoy muy orgullosa de ella, de su manera de pensar: tan clara. Confío mucho en ella, pero el entorno es lo que te da miedo, en un país tan peligroso para todos, pero sobre todo para las mujeres.

-Te tocó ser actriz en una época también difícil.

Quería ser actriz, pero ni yo me la creía.

-¿En qué momento te reconociste como actriz?

Hace unos 15 años. Me tomó bastante tiempo creérmela.

-¿Por qué?

Inseguridades. Siento que tengo demasiado que aprender, pero reconozco que ser actriz es mi profesión.

-¿Ser la Chica Dinamita en la película Django no te dio validez como actriz?

No lo sé.

-¿No puso a prueba tu temple como actriz?

Sí, pero no mucha gente lo mira desde ese lugar. Muy poca gente ve a una actriz valiente que se atreve a hacer lo que hice. Lo que ven es una escena. Más me dicen Monserrat o Monsefuana (Al Fondo Hay Sitio) que Chica Dinamita.

-¿Qué superpoder quisieras tener?

(Ríe). Teletransportarme para poder irme por el mundo. Regresar a mi casa ahorita para darle un abrazo a mi hija y apachurrar a mi gato.

AUTOFICHA:

- “Soy Melania Martha Urbina Keller. Tengo 45 años. Nací en Lima. En el último año de colegio empecé a actuar, en teatro; ingresé a la Universidad de Lima en el 95. De los tres meses de nacida a los tres años, he vivido en Ecuador, en Guayaquil”.

- “De los tres años a los seis años, viví en Caracas, Venezuela. Fue así por el trabajo de mi papá. Era ingeniero industrial. Debo haber hecho unas 21 películas, un poco menos de eso en obras de teatro y en televisión por ahí también. Ha sido parejo”.

- “Estoy escribiendo un proyecto del cual todavía no puedo hablar, porque estamos en proceso de creación. En principio es para una serie. Haré también una obra de teatro con Juan Carlos Fisher. Y haré un profesorado de yoga. Estoy descubriendo nuevas cosas”.

