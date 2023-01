Esta es la historia de una fotografía o la historia de una vida.

Ella tiene un sombrero andino sobre su cabello dorado. La prenda está ligeramente inclinada, como si fuera una experta en el arte de llevar sombreros. Es una niña sueca de 9 años que acaba de llegar de España. Al lado está su padre, sin polo, con una pañoleta crema amarrada al cuello. Lleva la barba crecida y sobre su cabello desordenado tiene un sombrero negro, como si fuera un artista. En el medio, sostienen a una gata de menos de un año, es Carlota. Y ella parece más alta que él.

“Mi padre era el hippie de la familia, venía de España, Inglaterra. Andaba con sandalias y un morral”, recuerda.

La niña luce pensativa, pero mira a la cámara como tratando de saber quién está detrás, parece implacable y, a la vez, temerosa. El padre mira a cualquier lado, parece que duda o quizás está distraído, pensando en una próxima aventura.

“A pesar de tener alguna tristeza, lo disfrazo, siempre río. Sí, sigo siendo tímida. Y cuando me abstraigo, me quedo muda. Pero tengo un carácter muy, muy fuerte”, dice.

Ella está seria, como si fuera adulta. Y él, relajado, como un niño. Ella es Hirka y él, Bernardo.

-¿Qué hay detrás de esta foto que tienes en tu perfil de WhatsApp?

Mira, te digo la verdad. En esa época me separaron de mi madre, ella se quedó en España y yo me fui con mi papá al Perú. Tuve que ser madura desde esa edad; entonces, desde esa edad prácticamente yo cuidaba a mi papá. Incluso, mi papá se volvió a casar muchos años después y cuando nació mi hermano Álvaro, la que fue esposa de mi papá murió y yo fui madre de mi hermano. Siempre he sido la mamá de todos los pollitos...

-Y de todos los proyectos...

Pollitos y proyectos. Eso lo saben todos mis amigos y amigas, y mis psicoanalistas (ríe). Has llegado al fondo...(ríe).

Hirka Roca-Rey atiende mi llamada telefónica desde Madrid, adonde viajó para recibir el Premio Excelencias Gourmet 2022 por su labor como periodista y editora gastronómica. Reconocimiento entregado por los presidentes de la Academia Iberoamericana de Gastronomía y de la Real Academia de Gastronomía de España. En Perú son las 3:30 de la tarde, en España, seis horas por delante.

Recibió en España el Premio Excelencias.

-¿Se siente la presencia peruana en Madrid?

Yo creo que sí. La tendencia era poner al Perú como una gastronomía ascendente. Pero llegaba mucho a los niveles top, y no llegábamos como la cocina china, mexicana; para competir a ese nivel es más difícil. Sin embargo, ahora estábamos viendo algunos restaurantes que empiezan a franquiciar y más locales a nivel masivo, y ahí es donde empiezas a ver si la cocina peruana crece, si el comercio de insumos peruanos se fortalece.

-Ese proceso recién lo estamos comenzando.

Está empezando a moverse más que antes. El Perú debería aspirar, en el mundo, a crecer a nivel masivo. Que el insumo peruano y la cocina peruana suenen. Y es importante continuar con la promoción y difusión de los insumos y la biodiversidad, porque no está nada dicho, la cocina evoluciona, no podemos decir que ya hemos logrado que el Perú esté entre las más altas cocinas del mundo. Hasta que no la veamos franquiciada, no podemos decir que hemos ganado. El culto por la tradición y las raíces no pueden perderse, pero la cocina es un arte en movimiento y debe evolucionar. Hay que seguir reinventando, creando y haciendo que la cocina evolucione.

-Eso lo tenía claro Bernardo (falleció en marzo del año pasado)... Mientras recibías el Premio Excelencias, ¿qué pasaba por tu mente?

Estaba muy nerviosa por primera vez. He recibido muchos premios por productos que hicimos en el Grupo El Comercio, pero es primera vez que recibo un reconocimiento a mi trayectoria. Mi papá me tuvo a los 22 años, crecí pegada a él. Fue visionario, pero tuvimos propósitos en común, me enseñó un norte.

-Recuerdo a Bernardo como alguien que te invitaba a comer (y beber) todo lo que podía y, a la vez, te contaba historias...

Desde que tengo memoria, mi papá me enseñó. Era químico, biólogo, genetista y periodista. Y era un amauta. Me retaba y me decía: “Hay tres cosas en el refrigerador, ¿qué vas a hacer?”, y yo tenía ocho años. Cuando fuimos al Perú, viajamos los dos solos por los Andes, la selva y el desierto. Me dio un libro de Nietzsche cuando yo tenía 14 años. Todo era aprendizaje. Entonces, mientras caminaba para recibir el Premio Excelencias, pensaba agradecerle a mi papá que me haya enseñado tanto y agradecer a los equipos que han trabajado conmigo por más de una década en proyectos como lo fue Menú Perú, la única revista de cocina que se ha hecho en el Perú, de recetas, que no era para un target sino transversal y con una línea de nutrición... Pero tengo 56 años y lo que he hecho lo he hecho por mí misma.

-¿Caminaste hacia el premio y pensaste en quién eres?

En que mi trayectoria la hice yo. Yo hice Pantagruel y fue el primer restaurante de cocina novoandina en el Perú. Mi carrera la he hecho yo; por eso agradezco a los equipos editoriales que han trabajado conmigo, ha sido un trabajo en equipo, y no tenemos un premio de mejores del mundo, tenemos varios.

-¿Hoy quién eres?

Es un momento de la vida en el que te cuestionas mucho... ¿Sabes qué me provoca? Hacer realidad proyectos truncos que teníamos con mi padre, que van más a temas de fundaciones, siempre yendo al tema de biodiversidad, investigación. En Perú se necesita ayuda para gestionar cosas, para avanzar. Es parte de un gran sueño que tengo, pero no sé si desde allá, desde acá o desde otro lado.

AUTOFICHA:

- “Soy Hirka Christin Roca-Rey Dietschi. Nací en Suecia, en Uppsala, más cerca del Polo Norte. Mi madre es sueca, mis padres estudiaban en Suiza y mi madre fue a darme a luz en su país natal, Suecia. Luego nos fuimos a Sevilla, donde mi padre estudió su maestría”.

- “Mis padres vivieron en España 15 años. Hasta casi los 9 años viví en Sevilla; a esa edad no conocía el Perú. Pero soy amante de la cultura peruana, adoro el Perú. Tengo una suerte de sangre sueca, con sabor español y corazón peruano muy fuerte. Soy novoandina (risas)”.

- “Tengo mi agencia Hirka Content, con la que hago contenido, libros y más. Alisto dos nuevos proyectos vinculados a la gastronomía. Antes también hemos recibido el premio por el libro de Gastón Acurio, como mejor libro del mundo, y, cinco años después, mejor libro del mundo de los últimos 20 años”.

