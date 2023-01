Mientras el hombre pisaba la Luna, el abuelo de Phillip, un científico francés, estaba en el punto magnético cero del mundo, en la sede del Instituto Geofísico del Perú en Huancayo, desde donde daba instrucciones sobre mediciones de radiación solar para los astronautas a bordo del Apolo XI, en el año 69. Y la madre de Phillip era una niña de 6 años que ese día estaba a su lado, tal vez jugando. Ella, francesa, creció en Huancayo hasta que llegó el terrorismo en los 80.

De padre economista y ascendencia china, Phillip nació en EE.UU. Pero sus padres se separaron y partió con su madre a Francia, donde vivió en un pueblo a 30 minutos de París. A los 7 años se mudó al Perú para vivir con su padre, un hombre dedicado a los negocios, que falleció en 2010 producto del cáncer. Phillip Chu Joy estudió Ingeniería Industrial y finalmente se dedicó a comunicar. Desde hace 10 años lo hace en TEC, programa de América TV, y ahora es una figura de Internet, donde genera contenido vinculado a tecnologías, como los videojuegos. Tiene alrededor de 2.5 millones de seguidores y regala automóviles. El año pasado fueron seis y para 2023 ya prometió sortear uno por cada mes del año. Regala autos, pero no tiene uno. Prefiere usar bicicleta o caminar.

Quedamos para que la entrevista fuera virtual, un miércoles, a las 5 p.m. Cinco minutos antes ingresé a su cuenta de Facebook para confirmar algunos datos y Phillip estaba en vivo jugando Vampire Survivors, tenía 452 usuarios conectados. Dieron las 5 y seguía en vivo, jugando, o trabajando. Entendí que no iba a poder entrevistarlo en ese momento. Horas más tarde nos comunicamos y quedamos para hacer realidad la entrevista al día siguiente, pero esta vez presencial.

-Hay quienes dirán que faltaste a la primera cita de esta entrevista por perder tu tiempo jugando y que, incluso, no entienden cómo ocupar horas frente a un videojuego puede ser un trabajo.

Perdón, perdón, se me fue por completo... No uso Google Calendar, aunque debería. Ese día en la noche tenía un evento y debí hacer el streaming en la tarde, lo que normalmente hago en las noches. Perdón...

-No, no te preocupes, todo bien. Entiendo que tenías que trabajar. Sí me pareció curioso y hasta divertido.

Y sí, es parte del trabajo. Tengo un contrato con Facebook y debo cumplir horas. Es un acuerdo de exclusividad para streamear juegos a través de sus plataformas, cumplir cien horas al mes con videojuegos, y da una opción de poder conversar con tu público con tal de que sea una transmisión en vivo.

-¿Fue una propuesta de Facebook o lo buscaste?

Tenía el fanpage, empecé a streamear, apareció este programa Facebook Gaming, me contacté con una agencia y la agencia me dijo: “Ok”.

-Y Facebook te paga.

Sí, me pagan por jugar. Es curioso, porque estoy monetizando por lo que he estado haciendo desde que tenía seis años.

-¿Tu primer contacto con la tecnología fue a través de los videojuegos?

Mi mamá trabajaba en una tienda por departamentos en Francia. Ella tenía reuniones y yo me quedaba en la sección donde vendían tecnología. Felizmente, para mis padres los videojuegos eran otra forma de distracción. Conozco gente que dice que jugar videojuegos es una pérdida de tiempo.

-Y dicen que es nocivo.

Muchas de las cosas que atribuyen a los videojuegos es que te vuelven violento, que el niño no hace caso. Pero todo eso existe antes de que existieran los videojuegos. Si erradicas los videojuegos, los problemas seguirán. Pero siento que las generaciones están cambiando. Se trata de tener balance en todo.

Phillip Chu Joy, con licencia para jugar. (FOTOS: BRITANIE ARROYO DUEÑAZ).

-¿Por qué son buenos los videojuegos?

Porque no eres un ente pasivo; en el videojuego eres parte intrínseca de la experiencia del videojuego, tú haces que las cosas sucedan.

-Vamos a tu trabajo en Internet. ¿Por qué regalar autos?

Me gusta el proceso (ríe). Es una forma muy chévere de agradecimiento a la comunidad (unos 40 mil suscriptores en Facebook y unos 10 mil en la web), y me obliga a estar en constante movimiento para poder conseguir más cosas y nuevas cosas. O también poder alquilar un cine para ver una película antes que otros o alquilar una sala de cine para jugar videojuegos en pantalla gigante.

-¿Todo eso lo haces en convenio o lo pagas directamente?

Alquilo las salas, pago los asientos más el combo de canchita. Hay funciones que han costado 12 mil, 13 mil soles. Lo hago con mucho gusto. Me parece genial poder invitar a la gente que paga su suscripción, y darles esos beneficios. Y los carros los compro.

-El suscrito a la web paga un monto, ¿no?

Sí. Cuesta 8.50 soles mensuales. Y ya recibo un sueldo en Facebook. ¿Por qué no de lo que ingresa por los suscriptores compro un premio para sortearlo entre ellos? Todos los lunes desde 2017, he estado haciendo sorteos todas las semanas.

-Regalar 12 autos al año te podría colocar como la marca que más regala en el Perú.

No lo sé. Justo estaba hablando con un notario que veía sorteos de bancos y gasolineras, y me dijo que esas empresas hacen, a lo mucho, un sorteo de un auto al año... Pero no sé, me parece algo fantástico tener la oportunidad de hacerlo. Se trata de reinvertir y agradecer a las personas.

-¿Qué eres: empresario, bloguero, influencer, experto en tecnología, productor de contenidos?

No sé... Soy alguien que se entusiasma mucho y le gusta compartir ese entusiasmo. Me gusta experimentar con lo que se puede hacer. He hecho las cosas a mi manera y me entusiasma lo que se viene. Mucha gente piensa: “Ah, Phillip ha hecho todo esto como un plan maestro de marketing”... Me gusta jugar videojuegos y me emocionan las tecnologías.

AUTOFICHA:

- “Soy Phillip Jean Chu Joy Lanat. Tengo 33 años. Nací en EE.UU. Mis padres se conocieron en Perú y se fueron para Estados Unidos. Se separaron y mi mamá me llevó a Francia, hasta los 7 años. Vine a Perú porque mi mamá decía que no me veía contento en Francia”.

- “Estudié Ingeniería Industrial. La universidad me dio muchas herramientas, pero no me dio los conocimientos específicos para lo que hago. Estoy en Facebook, Instagram, TikTok, YouTube y tengo mi web pchujoy.com. Debo tener más o menos 2.5 millones de seguidores”.

- “Quiero impulsar la creación de contenido, contar con un espacio con los equipos necesarios para gente que quiere mejores cámaras, mejor audio. Subir el nivel de la creación de contenido. Quiero impulsar la web y conseguir más beneficios para más suscriptores. En mayo cumplo 10 años en TV, estoy en TEC”.

