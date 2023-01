Estaba descansando en su casa, en Villa El Salvador. Eran las 3 de la mañana. Hasta que recibió una llamada telefónica donde le comunicaron que el mercado se estaba incendiando. Llegó y el fuego había alcanzado a su puesto. No pudo rescatar nada, lo perdió todo.

En el mercado de flores que está sobre la vía de Evitamiento, cerca del puente Santa Rosa, en el distrito del Rímac, estaba su establecimiento en el rubro de arreglos florales y accesorios para los arreglos, además de la venta de flores. Negocio que conoce desde que era niña, rubro al que se dedicaron sus padres por casi 50 años. Migraron de Huarochirí a Matucana, Chosica y luego al Estadio Nacional, para finalmente establecerse en el Rímac. Este 2023, Luisa Macavilca cumple 20 años como florista y microempresaria, liderando Arte y Distinción con Flores.

Han pasado cuatro días del incendio y aún no puede abrir su puesto. El calor ha doblado los fierros, los ha sellado, son un amasijo de metales. “El presidente del mercado me dice: ‘Usted es tan fuerte, que ni su puesto se quiere derrumbar’, me dice. Estamos sentados en dos sillas de plástico, frente al mercado que luce calcinado, sus paredes se deshacen como costras grises.

-Luisa, pese a todo, en su mirada hay fe, hay esperanza.

Gracias a Dios cuento con el apoyo de mis hijos, mis hermanos, mi familia y de una cartera de clientes que me respalda para seguir trabajando. Trabajo para las hermandades, tanto de Lima como Barranco, Surco, Jesús María. Eso mantiene la fuerza de que voy a seguir, de la nada voy a resurgir.

-Este 2023 cumple 20 años.

Cuando mis padres llegaron al Estadio Nacional, yo tendría unos 13 años. Empecé trabajando con ellos desde que tenía más o menos 23 años. Soy la hija mayor, éramos seis hermanos. Al principio yo ayudaba a vender y estudiaba. Tuve 23 años, hice mi familia y solo venía a ayudar a mis padres los fines de semana. Y ya en el 2003 decidí tener mi propio puesto. Empecé con mi esposo, con mis hijos y después fui aumentando con la ayuda de las financieras, de los bancos y mi capital era fuerte, era una de las personas que más capital tenía.

El fuego lo consumió todo en el mercado de flores. (Foto: Allen Quintana)

-¿Cómo saldrá a adelante?

Nuestro reto es hacer el mercado de material noble. Queremos que esto sea el inicio de un megaproyecto. Por lo pronto, ahora se viene la campaña del Día de la Amistad, el 14 de febrero. Es una de las campañas más fuertes, junto al Día de la Madre. Que nos visiten en esta campaña, esa será una forma de colaborar con nosotros y darnos las fuerzas de continuar.

-¿Por qué siguió el trabajo de sus padres con las flores?

Soy enfermera de profesión y también he sido secretaria. Cuando mi hijo mayor tenía 13 y mi hija 9, me di cuenta de que yo estaba dedicada a mi trabajo en los hospitales o clínicas pero no tenía tiempo para dedicarle a mis hijos. Y este tipo de trabajo con las flores es más libre y me daba las horas para controlar a mis hijos en una edad tan difícil en la que estaban, necesitaba estar al pie de ellos para que no se me vayan a descarriar. Renuncié y me dediqué al negocio, y a tener mis horas libres. Mis dos hijos ahora son profesionales: mi hijo siguió Negocios internacionales y mi hija es psicóloga. Y ahora un incendio no me va a derrumbar, voy a continuar con mi negocio de flores y voy a dejar algo para mis hijos.

-¿Qué tiene de especial vender flores?

Tenemos el arte de hacer los arreglos florales. Mi hermano era uno de los mejores en hacer los arreglos florales, pero él falleció a los 37 años.

-¿Por qué unas flores pueden mejorar nuestro día?

Las flores son como un despertar a la vida. Desde que te levantas, esa planta te transmite energía. Si alguien te obsequia una flor, te está diciendo ‘te quiero’, te está transmitiendo su deseo de que te superes y estés bien. Hasta cuando fallece un familiar, le llevas una corona y estás diciendo que lo estimas, que lo reconoces y que estás acompañando el dolor.

-O cuando llega el amor.

(Ríe). Siempre dije: “Con que me regalen un clavel, me encanta”. En mi casa siempre hay lugar para mis flores. Cada flor tiene un mensaje. Si estás triste y te regalan una flor roja, te levanta el ánimo. Pasé muchas depresiones porque perdí a familiares y venía acá y me levantaba el ánimo. Y ahora será lo mismo.

-¿Cuál es su flor favorita?

Siempre me gustaron las rosas. Las rosas rojas es amor, las rosadas es juventud, las amarillas es felicidad y las blancas es paz.

-Cuando las personas que queremos se van, ¿qué flores debemos llevar?

Se acostumbra a llevar flores blancas. Pero siempre digo: llévale su flor favorita.

Luisa Macavilca lleva 20 años dedicados al negocio de las flores. (Foto: Allen Quintana)

-¿A su hermano qué flores le lleva?

Siempre le llevo flores celestes porque él era de Cristal. Mi padre también se fue al cielo, pero mi madre está conmigo, tiene 82 años y trabajaba con las flores. Mi madre ha llorado muchísimo por el incendio, pero le digo que esta es una prueba y que las pruebas solamente les dan a los valientes, y nosotros somos valientes.

-¿Y a su padre qué flores le lleva?

A él le gustaba la margarita y sus flores celestes. También tengo una hermanita de 19 años que falleció, le gustaban las rosas rosaditas. Siempre estoy visitándolos. Si dejamos de visitarlos, los vamos a olvidar.

-¿Qué flor pondría en medio de este campo calcinado?

Una flor amarilla para desearnos felicidad. A mis compañeros quiero escucharlos que rían. Ya veremos mañana cómo salimos. Tenemos la vida y lograremos lo que sea...

AUTOFICHA:

- “Mi nombre es Luisa Soledad Macavilca Zavaleta. Tengo 60 años y el 31 de este mes cumplo 61. Nací en Lima, mis padres son de Huarochirí, de un pueblito que se llama Santa Ana. Siempre vuelvo a Huarochirí para recordar el pueblo de mi padre y a las fiestas tradicionales”.

- “Acabé el colegio y primero estudié para ser secretaria, y trabajando como secretaria empecé a estudiar para ser enfermera. Trabajé como 15 años siendo enfermera, y ya luego salí y me dediqué a las flores. Mi esposo trabaja en el Ministerio de Salud”.

- “Estoy trabajando online o me pueden llamar al 993898777. Puedo enviar las flores por delivery. Quiero ver a mi mercado construido como un mega mercado con buena infraestructura. También he sido presidenta del mercado. Estoy en el Facebook como Arte y Distinción con Flores”.

ESTE VIDEO TE PUEDE INTERESAR